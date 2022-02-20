الاستعلام عن تفويض تأشيرة بمنصة إنجاز إلكترونيًا

الاستعلام عن تفويض تأشيرة، حيث يتم الاستعلام عن التفويض على تأشيرة من خلال وزارة الخارجية السعودية، حيث تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية الهامة للعديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وقد عملت وزارة الخارجية السعودية علي توفير منصة التأشيرات الإلكترونية التي تضم عدد كبير من الخدمات التي تعمل علي إصدار التأشيرات المختلفة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الحصول على جميع الشهادات الصحية التي يتم تصديقها بشكل رسمي من جانب الوزارة، وغيرها من الخدمات التي تخص المواطنين وإنهاء معاملات متنوعة، وتعتبر خدمة الاستعلام عن تفويض مرتبطة بأصحاب الأعمال من أجل تفويض أي من المكاتب التي تختص بالاستقدام حتي يتم مراجعة الممثلية السعودية، واليكم رابط الاستعلام عن تفويض تأشيرة.

الاستعلام عن تفويض تأشيرة

وزارة الخارجية السعودية قد وفرت إلكترونياً إمكانية الاستعلام عن تفويض تأشيرة من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية وهي منصة إنجاز، علي أن يتم الاستعلام عن تفويض التأشيرة بهذه الخطوات:

الدخول علي منصة الاستعلام التالية: منصة التأشيرات.

النقر علي تبويب “الأفراد”.

اختيار النقر علي خيار “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار الضغط علي “خدمة التفويض على تأشيرة”.

يجب أن يتم إدخال رقم التأشيرة في المكان الخاص بذلك.

إدراج رقم السجل المدني.

تحديد جهة القدوم الخاصة بالمستعلم.

يجب إدخال الرمز المرئي الموضح في الصورة في المكان المحدد لذلك.

الضغط على بحث.

الاستعلام عن تأشيرة عمل بالمملكة

يتوفر أن يتم الاستعلام عن طلبات تأشيرات العمل من خلال منصة إنجاز من خلال الخطوات التالية: