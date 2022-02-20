نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول إيداع الضمان المطور الجديد وتاريخ انتقال مستفيدي الضمان القديم إلى المطور تسجيل دخول نفاذ sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول إيداع الضمان المطور الجديد ومتلا يتم صرف إيداع الضمان الاجتماعي القديم والمطور، موعد تاريخ دمج وانتقال مستفيدي الضمان القديم إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول نفاذ sso.hrsd.gov.sa الجديد، والحالات والفئات التي سيتم استبعادها من الضمان الاجتماعي المطور، وطريقة انتقال المستفيدين القدامى من الضمان القديم إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وأسباب رفض الأهلية وعدم قبول التأهل في نظام الضمان المطور، طريقة تعديل بيانات الضمان الاجتماعي المطور بعد القيام بتقديم الطلب، وما هي البيانات التي يمكن تعديلها والبيانات التي لا يمكن تعديلها، ومتى موعد نزول إيداع راتب الضمان المطور، جميع ما سبق وغيره من الأمور التي لا تزال تبحث عن إجابات لدى الكثير من مواطني المملكة من الفئات الساعية للاستفادة من برنامج الضمات المطور الجديد.

موعد نزول إيداع الضمان المطور الجديد ومتى يُصرف الضمان القديم تسجيل دخول نفاذ

موعد دمج الضمان الاجتماعي القديم في نظام الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa

ويجب التنبيه إلى دعوة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان الحاليين على النظام القديم إلى سرعة القيام بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة نفاذ sso.hrsd.gov.sa، حيث أتاحت الوزارة تسجيلهم في منصة الضمان المطور.

هذا وينصح البعض على التمهل في التسجيل حتى الموعد المُحدد لنهاية التسجيل في شهر مايو القادم 2022، وذلك للأسر التي تقيم بنفس المسكن، وذلك يسري على حالة الأرملة والمطلقة، والتي تقيم بمنزل والدها، لأنه لو قامت بالتسجيل وهي تقيم بمسكن والدها سيتم معاملتها كتابع وليس عائل، وينخفض قيمة ما تستفيد منه إلى 550 ريال فقط، ويلزم لإثبات استقلاليتها تقديم فاتورة كهرباء وعقد إيجار يؤكد أنها تقيم بمسكن مستقل.

الضمان المطور تسجيل دخول نفاذ sso.hrsd.gov.sa

ويجب الإشارة إلى أن راتب الضمان الاجتماعي لن يتوقف لعملاء الضمان القديم إلا بعد انتهاء مدة التسجيل المنتهية في مايو 2022، أما عن الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، فهي الفئات التالية:

أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

الفرد الذي ليس لديه عائل.

كبار السن في مرحلة الشيخوخة وغير قادرين على العمل وكسب قوت يومهم.

الأسر الأشد حاجة لدعم الحكومة السعودية.

المطلقات والأرمل والأيتام

ذوي الإعاقة.

النساء الغير قادرات على العمل وليس لديهن عائل.

طريقة انتقال المستفيدين من الضمان القديم لنظام الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa

كيفية الانتقال من النظام القديم للضمان الاجتماعي إلى برنامج النظام المطور الجديد، ويتم ذلك خلال الفترة المحددة للتسجيل والتي بدأت في 20 نوفمبر الماضي 2021، وتنتهي في مايو 2022، ويجب الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية قد دعت المسجلين في النظام القديم إلى سرعة التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

ويجب الإشارة إلى ما أكدته وزارة الموارد البشرية، حيث أكدت إلى أنه لن يتم الانتقال من النظام القديم إلى المنظومة الجديدة بشكل تلقائي، وذلك لاختلاف البيانات المطلوبة، وكذلك اختلاف الشروط والضوابط الخاصة باستحقاق الأهلية بين النظامين القديم والجديد، لذلك يجب المبادرة بالتسجيل على برنامج نظام الضمان المطور الجديد.

الضمان الاجتماعي المطور أسباب الرفض

أما عن أسباب رفض قبول الأهلية في برنامج نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وتأخر التأهيل في الضمان المطور، فيتلخص سبب الرفض في عدم الدقة في البيانات التي تقوم بتسجيلها، خاصة بيانات الدخل، ويجب أن تعرف أن إجمالي ما يصلك من مدخول مالي مُسجل على قاعدة البيانات الحكومية، فيجب أن تكون حريص للغاية في إدخال بيانات الدخل من دخل شهري وبدلات وحوافز ومكافآت سواء لك كعائل أو لأحد التابعين لك، وكذلك الممتلكات التي في تملكها أنت أو أحد تابعيك.

الحالات والفئات التي سيتم استبعادها من الضمان الاجتماعي المطور



الحالات والفئات التي سيتم استبعادها من الضمان الاجتماعي المطور هي من يزيد دخلها كأسرة عن الحد المانع للضمان المطور، حيث أن النظام الجديد يغطي الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد حاجة، وهذه الاحتياجات تتمثل في السكن والغذاء وتعليم الأبناء، والفيديو السابق وهو مداخلة هاتفية بين سلطان الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور شرح مفصل

وأكد سلطان الجريس على أهمية قيام المسجلين بالنظام القديم إلى النظام المطور نفاذ تسجيل دخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك خلال الفترة المحددة المنتهية في مايو 2022، هذا وأضاف “الجريس” أنه بعد انتهاء فترة التسجيل سيتم بحث الحالات التي لم تقم بالتسجيل ودراسة مدى استحقاقها للضمان المطور من عدمه.

مساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ودور المؤسسات الخيرية

بالإضافة إلى ما سبق بجب الإشارة إلى جهود الحكومة السعودية في تصحيح قواعد صرف الدعم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي: واتساب تواصل الأمير عبد العزيز بن فهد (طلب مساعدة مالية) إعانات مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa.

مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية عبر الحسابات الرسمية.

مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي ومنح أراضي مجانية .

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية “مساعدات إنسانية” الإسكان والسيارات. هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني وطرق التواصل مع منصة الدعم

رقم الضمان الاجتماعي الموحد: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777 الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

طريقة التعديل على بيانات الضمان الاجتماعي المطور بعد تقديم الطلب

قم بالدخول على حسابك في الضمان المطور .

. اضغط على التذاكر أعلى يسار الصفحة

إنشاء تذكرة جديدة.

اختار البرنامج المراد “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

عليك اختيار رفع الطلب.

تذكر نوع ووصف المشكلة التي تواجهك.

النقر على إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

وبذلك نكون قد استعرضنا أهم ملامح منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وكذلك التعرف على حل المشاكل التي تواجه الراغبين في التسجيل وما بعد التسجيل،والتعرف على متى ينزل الضمان المطور والقديم، وفي حال كان لديكم ستفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

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