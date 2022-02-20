فتح حساب بجدارة شروط وكيفية التسجيل من خلال منصة مسار

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإتاحة منصة جدارة الإلكترونية بهدف مساعدة المواطنين السعوديين في إيجاد فرصة عمل مناسبة، وذلك وفقاً لآلية خاصة للحد من تكدس أعداد الراغبين في الحصول على فرصة عمل، وأعلنت الوزارة أيضاً عن شروط التسجيل على المنصة وطريقة فتح حساب بجدارة.

طريقة التسجيل في جدارة

تعمل وزارة الموارد البشرية على توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء، وإدخال فئات جديدة إلى سوق العمل من خلال إستقبال الطلبات المقدمة من المواطنين وفق الشروط التي أعلنت عنها الهيئة، وتتمثل طريقة التسجيل في منصة جدارة فيما يلي:-

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة مسار لفتح حساب في جدارة لمتابعة الوظائف الشاغرة التي تعلن عنها وزارة الموارد البشرية.

يتم التسجيل على المنصة من خلال الضغط على خيار إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد للمستخدم.

يجب التأكد من صحة البيانات المُدخلة والاهتمام بالأماكن المخصصة لها.

اختر الجنس ذكر أم أنثى ثم إدخال رمز التحقق الموجود بدقة وبنفس الحروف.

بعد الإنتهاء من إدخال بياناتك عليك التأكد أولا من صحتها ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في جدارة

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط للراغبين في التسجيل على منصة جدارة الإلكترونية يلزم توافرها لدى المتقدم، وتتمثل شروط فتح حساب بجدارة فيما يلي:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة حامل للجنسية السعودية.

يزيد عمر المتقدم للتسجيل على المنصة عن 17 عام.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الهيئة.

ألا يمتلك المتقدم وظيفة في القطاع العام أو الخاص عند التقديم على أحد الوظائف على المنصة.

الإلتزام بكافة البنود المنصوص عليها من قبل الهيئة العامة للتوظيف.

التسجيل في جدارة توظيف

يساعد فتح حساب في جدارة المستخدمين للحصول على فرصة عمل جديدة في أحد الوظائف الحكومية التي تعلن عنها أحد الإدارات الحكومية بالمملكة العربية السعودية حيث يقوم المتقدم بالاطلاع على الوظائف الموجودة على المنصة، والتي تخص أحد الوزارات والمؤسسات الحكومية من التعليم أو الخدمات المدنية لتحديد الوظيفة الانسب عند توافر الشروط الخاصة بها لدى المستخدم.