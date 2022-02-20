نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور والذي سيتم إصدار نتائجه في الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد دراسة كافة الطلبات المقدمة عليه ودراستها جيداً وتقييم أهليتها، بعد ذلك سيتم فرز الطلبات المتوافر فيها جميع الشروط وقبولها وسيتم إنزال أول دفعة من المعاشات، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بعمل موقع إلكتروني لكي يستطيع جميع المواطنين المتوفر فيهم الشروط التقديم، حتى يستفيدوا من الدعم المادي المقدم من الدولة، ويستطيعون الحصول على معاش شهري يساعد في مواكبة ظروف الحياة الصعبة، وقد تم قفل باب التقديم في شهر نوفمبر من عام 2021، ويتم الآن فرز كافة الطلبات والتحقق من موافقتها للشروط، ودراسة الحالات كلها بدقة، ومعرفة من هو المستحق لكي يتم تحديد مبلغ مالي ينزل له كل شهر.

ولكل الذين قدموا على المنصة ويريدون معرفة موعد إعلان النتائج الخاصة بطلبه، يمكنه المتابعة على نفس المنصة وذلك من خلال الدخول عليها، والضغط على أيقونة الطلبات، واختيار حالة الطلب، وسيصلك رسالة فيها كافة التفاصيل والمعلومات التي تريدها.

موعد دراسة أهلية الضمان الاجتماعي المطور

إن الضمان الاجتماعي المطور أصبح معدل ويشتمل على العديد من المميزات الجديدة التي تساعده للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين، حيث يحدد الراتب الشهري لكل أسرة قيمة المعاش الذي سوف ينزل لهم، حتى يساندهم في مصاريف المعيشة، ومازال التقديم مستمر على منصة الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية، ولكن الطلبات التي تم تقديمها في شهر نوفمبر 2021 يتم الآن مراجعتها، وهي التي سوف ينزل لها المعاشات القادمة، وفي حالة قبول طلب أحد المتقدمين، سيتم إرسال رسالة له تحتوي على رقم الطلب وسيتم أخباره بالقبول أو الرفض في رسالة، وذلك في غضون عشرين يوم من زيارة مسكن المتقدم للطلب.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد نزول الضمان الاجتماعي للمتقدمين المقبولين 2022، وذلك لأنهم لم ينتهوا من دراسة كافة الطلبات المقدمة، ولكن من المعتاد في السنوات الأخيرة الماضية أن الضمان الاجتماعي ينزل في بداية كل شهر هجري، لذلك الذي يريد التحقق من موعد نزول المعاش الخاص به، يمكنه الدخول المنصة والضغط على أيقونة حالة الطلب، فإذا كانت الحالة تحت التدقيق، فهذا يدل أنها يتم دراستها حالياً، وسيتم صدور النتائج في غضون أيام.