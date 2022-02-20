مساعدات الديوان الملكي بالرياض www.my.gov.sa والذي يتم التقديم عليها بمعروض طلب رسمي إلى الموقع الإلكتروني الخص به أو على البريد السعودي بالرياض على العنوان الرسمي له، ويقوم الراغبين في الحصول على مساعدات الديوان بالاتصال على الأرقام المتاحة له للتواصل مع موظفي الديوان، في مواعيد العمل الرسمية، ويقوم الذين تأخرت الطلبات الخاصة بهم أو لم يتم الرد عليها بتقديم الشكوى للديوان عبر خدمة تواصل الإلكترونية.

مساعدات الديوان الملكي بالرياض www.my.gov.sa المنصة الوطنية وخدمة تواصل الإلكترونية

يقوم الديوان الملكي السعودي بالرياض بصفته منصة قومية لجميع المواطنين باستقبال كافة طلبات المواطنين والاستغاثات العاجلة، وكان له على مدار السنوات الماضية العديد من الإنجازات في مجال خدمة المواطنين والتي كان من أبرز أخبار الديوان هو قيام جلالة خادم الحرمين بإرسال التعليمات المطلوبة للمصارف التي يكون فيها المتعثرين الذين لا يمكنهم سداد القروض، وطلبات إعفائهم من الديون عليهم وفوائد تلك القروض، وذلك بسبب تأثر المجتمع بتبعات إجراءات انتشار فيروس كرونا بما اثر سلبا على صغار المستثمرين وتعثروا في السداد.

خدمات الديوان الملكي السعودي

يقوم بسداد الديون عن المديونين، وخاصة الديون العقارية وفواتير الكهرباء والإيجارات والديون الخاصة بالقطاع الصحي.

يتم السداد عن المحبوسين أو الغارمين بسداد الدين عنهم، وخاصة إذا كان من غير القادرين.

يقوم الديوان الملكي بتوزيع أراضي مجانية بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لغير القادرين على الحصول على أرض سكنية.

معروض طلب مساعدة للديوان الملكي (مساعدة مالية – علاج حالة مرضية)

خطوات تقديم طلب مساعدة عاجلة وخدمة تواصل

يكون شرط تقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي أن يكون من فئة غير القادرين عن السداد على أن يتقدم عبر القنوات الرسمية للطلب وينتظر 40 يوم كحد أقصى للرد، ويتم التسجيل بالخطوات التالية: