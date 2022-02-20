قرضك حتى 200 الف ريال بفائدة 1%بدون تحويل راتب من بنك الرياض الشروط وخطوات ورابط التقديم

بنك الرياض والراجحي من أكثر البنوك التي تعطي قرض للسعوديين ولغير السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية قرض ميسر قد يصل إلى حوالي 200 ألف ريال سعودي فورى طالما تنطبق عليه الشروط، والتي نوضحها من خلال مقالي واهم مميزات قرض بنك الرياض وكيفية الحصول على قرض الرياض بالخطوات، حيث تعمل المملكة على الوقوف دائماً مع المواطنين في الظروف التي تمر بها البلاد من إجراءات شديدة لمنع تفشي انتشار اوميكرون، كما تقدم المساعدة لكافة المواطنين والأشخاص الذين يلجئون إلى البنوك بغرض تمويل مشاريعهم بقروض ميسرة، ونذكر أن بنك الرياض أعلن منذ مدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن قروض يتم منحها للأشخاص، وهذه القروض تصل حتى 200 ألف ريال بدون أي تحويل للراتب، قرض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتختلف التمويلات عن بعضها البعض فهناك تمويلات بضمان العقارات وهناك تمويلات التورق الشخصي وتمويلات للسيارات، قرض لكلًا من القطاعي سواء كان قطاع خاص أو حكومي بالإضافة للقطاع العسكري والمتقاعدين والأشخاص المقيمة في المملكة العربية السعودية.

اهم مميزات تمويل بنك الرياض:

أن يتوافق أحكام بنك الرياض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أن يكون لتمويل بنك الرياض هامش ربح تنافسي

يمكن الحصول على قرض وتمويل بنك الرياض كلاً حسب قيمته، فقد أتاح البنك إمكانية الحصول على التمويل تصل قيمته إلى 150 ألف رايل سعودي للأشخاص المقيمين أما في حالة أن المستفيد من التمويل سعودي الجنسية تكون قيمة التمويل حوالي 200 ألف ريال سعودي.

لا يشترط بالضرورة تحويل الراتب

يتم السداد بكل سهولة ويسر حيث تصل فترة السداد إلى حوالي 48 شهر

يكون التمويل بدون رسوم

من مزايا تمويل بنك الرياض تكون قيمة الرسوم الإدارية في حدود 1% من قيمة التمويل أو 2000 ريال سعودي أيهما أقل.

ومن اهم مميزات تمويل بنك البلاد يمكن السداد المبكر لقيمة القرض على أن تحتسب القيمة على أساس الفائدة المتناقصة لـ 3 شهور.

الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض لكافة العاملين بالقطاع الحكومي من بنك الرياض:

للحصول على قرض بنك الرياض بما له من مزايا كبيرة للعاملين بالقطاع الحكومي من خلال اتباع كافة الخطوات الآتية:

أن يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 22 عام فيما يزيد عن ذلك.

من الضروري أن يكون للشخص المتقدم الذي يرغب في الحصول على التمويل يمتلك خطاب خاص تحويل الراتب ومن الضروري أن يكون موجه إلى بنك الرياض.

أن يكون الشخص المتقدم مستقر في الوظيفة مدة على الأقل تصل إلى حوالي 6 أشهر

يجب أن يكون الدخل كحد أدنى 5 ألف ريال سعودي أي لا يقل عن ذلك.

لكي يتم الحصول على التمويل بدون أي مشاكل يجب أن يكون قد مر على الشخص المتقدم في الوظيفة مدة لا تقل عن 3 أشهر ويكون الراتب في هذه الآونة يتراوح بدءً من 5 ألف ريال سعودي و14 ألف و999 ريال سعودي.

كيفية الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض:

يمكن لجميع المواطنين الحصول على قرض بنك الرياض باتباع تلك الخطوات وهي كالتالي: