طرق تجديد الإقامة وخطوات الإستعلام عن صلاحية إقامة أبشر في السعودية إلكترونياً

من أكثر المنصات الالكترونية التي تقدم خدماتها للمواطنين في جميع المؤسسات الحكومية وجميع الوزارات حيث تعتبر منصة ابشر هي الاولى فى تقديم خدماتها المتنوعة بالمملكة لكافة المواطنين ، حيث تقدم منصة ابشر الالكترونية الكثير من الخدمات الإلكترونية تصل إلى 200خدمة يمكن قضاؤها بكل سهولة بواسطة المواطن وبدون أي رسوم مالية فهي خدمة مجانية كما أنها تعمل على مدار 24 ساعة، واليوم ومن خلال مقالي سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة من خلال منصة ابشر، وطرق إمداد وتجديد الاقامة وكذلك نقدم الخدمات المتنوعة التي تقدمها منصة ابشر، وتلك المنصة تم توفيرها من جانب وزارة الداخلية داخل المملكة حيث يمكن للمواطن أن يستعلم من خلالها عن صلاحية الإقامة الخاصة به، كما يمكنه الاستعلام عن كثير من الخدمات الأخرى حيث تربط تلك المنصة الإلكترونية بين جميع القطاعات السعودية الحكومية في تقديم خدماتها المتعددة للمواطنين والمقيمين .

خطوات الاستعلام عن صلاحية إقامة أبشر:

نعرض لكل متابعينا خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للأِخاص المقيمين في السعودية وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

ادخل على رابط الموقع الرسمي الخاص بمنصة ابشر.

ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على ايقونة خدمة أبشر الشخصية وبعد ذلك يقوم بمليء بياناته الشخصية.

ثم تقوم بعد ذلك بكتابة رقم الإقامة الخاصة الموجود على جواز السفر.

انتظر سوف يتم إرسال رمز من المنصة إلى المستعلم في رسالة نصية يقوم المستعلم بنقل تلك الرمز.

ثم تقوم بعد ذلك بالانتظار سوف يتم ظهور رسالة أمام المستعلم بها جميع المعلومات المتعلقة بالإقامة.

طرق إمداد وتجديد الإقامة:

يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة ابشر الالكترونية.

ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على ايقونة خدمة أبشر للأفراد الموجودة داخل الصفحة التالية.

ثم تقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول عن طريق كتابة واستخدام الحساب الذي تم التسجيل به في المرة الأولى اثناء الاستعلام .

ثم عليك باتباع الخطوات اللازمة المطلوبة لإتمام العملية.

ضرورة كتابة رقم الإقامة الخاص به والموجود بجواز السفر.

ثم تقوم بعد تلك الخطوات السابقة بالضغط على ايقونة الخدمة المتوفرة لتمديد الإقامة.

الخدمات المتنوعة التي يمكن الحصول عليها عن طريق منصة ابشر:

فمن الجدير بالذكر حيث ازداد الإقبال على منصة ابشر وخصوصا بعد جائحة كورونا التي غزت العالم بأكمله، وتقوم المنصة ببذل أقصي جهد ممكن لتوفير أكثر الخدمات إلكترونيا بحيث يستطيع المواطنون داخل المملكة العربية السعودية بقاء جميع مصالحهم الحكومية الشخصية وتقوم المنصة بتطوير نفسها بشكل مستمر مستغلة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطور بشكل دوري وسريع واليكم بعض الخدمات التي تقدمها منصة ابشر وهي كالتالي: