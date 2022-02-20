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الاستعلام عن مقطوعة الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa بالرقم المدني ورقم السجل لمستفيدي الضمان وشروط التسجيل الإلكتروني عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة النفاذ الموحدة بالوزارة، وذلك بعد أن اشارت مؤشرات البحث في جوجل السعودية عن ارتفاع البحث عن نتائج الضمان المطور والبحث أيضا عن ألية التسجيل والاستعلام عن المقطوعة والتي تصرف في كل عام أو كل عامين، حسب إحصاءات وزارة الموارد، ويقوم موقعنا ثقفني بشرح الكيفية والآلية بشكل مفصل.
“بالرقم المدني” الاستعلام عن مقطوعة الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa شروط التسجيل
تقوم منصة تويتر الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن جميع أخبار الوزارة، وقد أعلنت المنصة بداية إرسال رسائل الأهلية لمؤهلي المرحلة الثانية من الضمان المطور الجديد، ويبحث جميع مستفيدي الضمان المطور بالمرحلة الأولى والثانية عن كيفية التسجيل في المساعدات المقطوعة والتي تتضمن شروط خاصة فيها من شروط الضمان الاجتماعي إلا أن فيها شروط إضافية يبحث عنها المستفيدين.
هل يتم إيداع المساعدات المقطوعة في رمضان 1443
يتداول هذا السؤال عبر خدمة ومنصة العناية بالعملاء للتعرف على حالة الطلب وموعد الإيداع بعد ترقب طال منذ 2018 للمسجلين، وتقوم الوزارة بتحديد الموعد المقرر للصرف ويتم الإعلان عنه عبر تويتر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يقوم مستفيدي الضمان الاجتماعي بالتسجيل وتحديث البيانات عبر رابط تسجيل الوزارة الرسمي.
|شروط الضمان المطور
|شروط المساعدات المقطوعة
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الاستعلام عن مقطوعة الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa
- يقوم المستخدم بالدخول على حسابه الخاص على رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.
- يتم إدخال الرقم المدني.
- يبدا باختيار ايقونة “عرض”.
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