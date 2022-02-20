الاستعلام عن مقطوعة الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa بالرقم المدني ورقم السجل لمستفيدي الضمان وشروط التسجيل الإلكتروني عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة النفاذ الموحدة بالوزارة، وذلك بعد أن اشارت مؤشرات البحث في جوجل السعودية عن ارتفاع البحث عن نتائج الضمان المطور والبحث أيضا عن ألية التسجيل والاستعلام عن المقطوعة والتي تصرف في كل عام أو كل عامين، حسب إحصاءات وزارة الموارد، ويقوم موقعنا ثقفني بشرح الكيفية والآلية بشكل مفصل.

“بالرقم المدني” الاستعلام عن مقطوعة الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa شروط التسجيل

تقوم منصة تويتر الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن جميع أخبار الوزارة، وقد أعلنت المنصة بداية إرسال رسائل الأهلية لمؤهلي المرحلة الثانية من الضمان المطور الجديد، ويبحث جميع مستفيدي الضمان المطور بالمرحلة الأولى والثانية عن كيفية التسجيل في المساعدات المقطوعة والتي تتضمن شروط خاصة فيها من شروط الضمان الاجتماعي إلا أن فيها شروط إضافية يبحث عنها المستفيدين.

هل يتم إيداع المساعدات المقطوعة في رمضان 1443

يتداول هذا السؤال عبر خدمة ومنصة العناية بالعملاء للتعرف على حالة الطلب وموعد الإيداع بعد ترقب طال منذ 2018 للمسجلين، وتقوم الوزارة بتحديد الموعد المقرر للصرف ويتم الإعلان عنه عبر تويتر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يقوم مستفيدي الضمان الاجتماعي بالتسجيل وتحديث البيانات عبر رابط تسجيل الوزارة الرسمي.

شروط الضمان المطور شروط المساعدات المقطوعة أن يكون المسجل من الجنسية السعودية، أو زوجة السعودي والتي لها أولاد منه.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

يجب إثبات الدخل الشهري للفرد والاسرة على ألا يزيد عن الحد الأدنى للاستفادة من الضمان، 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد المستقل.

لا يجب أن يكون للمستفيد أملاك عقارية أو زراعية أو سيارات فارهة.

يكون من غير معتادي السفر خارج المملكة ولا يكون من قاطني دور الرعاية الاجتماعية أو السجون.

تسجيل البيانات بشكل دقيق وعدم التلاعب بها أو نقص أي من البيانات المطلوبة.

يتم التسجيل إلكترونيا على رابط الضمان المطور الجديد الذي أطلقته الوزارة في 20 نوفمبر 2021 والاستعلام أيضا. نفس شروط تسجيل الضمان المطور السابقة.

لا يجب أن يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

يكون الحد الأدنى لدخل الفرد 3000 ريال والحد الأدنى لدخل رب الاسرة 8600 ريال.

لا يجب أن يكون للمستفيد سجل تجاري.

يتم التسجيل على الرابط المخصص للمساعدات المقطوعة أو عبر منصة النفاذ الموحدة.

يجب الإقرار بصحة البيانات.

يكون الصرف مرتين في العام أو مرة في العام أو مرة كل عامين، حسب ما تقوم الوزارة بتحديده.

رقم خدمة العناية بالعملاء 8001222777.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa