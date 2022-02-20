طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي في ثواني من الهاتف

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، خلال الثلاث سنوات الماضية حدث العديد من الأمور التي جعلت هناك تغيرات كثيرة وتتمثل هذه الأمور في فيروس كورونا وانتشاره في العالم مما جعل أحوال العالم أجمع غير مستقرة، وأصبح التواصل من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وعدم الذهاب إلى أي مكان وجود أي تجمعات، وقد ظهر تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وطرق للاستعلام الإلكتروني للفاتورة، وإليكم فيما يأتي جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة على الإنترنت، ويتم الاستعلام ببعض الخطوات، وتتمثل الخطوات فيما يأتي:

ادخل على الموقع الخاص بشركة الكهرباء السعودية.

عليك أن تدخل رقم حسابك في المكان المخصص له.

يوجد زر خاص بعرض الفاتورة عليك بالضغط عليه.

بعد الضغط على زر الاستعلام سيظهر لك صفحة بها جميع التفاصيل الخاصة بالفاتورة سواء السابقة أو الحالية.

كانت هذه هي الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

موعد سداد فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية

في المملكة العربية السعودية يتساءل العديد من المواطنين عن الموعد الخاص بسداد فاتورة الكهرباء، وقد تم صدور أمر ملكي بموعد سداد وهو يوم 18 من الشهر الميلادي وهو يوم قريب من يوم قبض الرواتب وهو يوم 21 وبداية من يوم 18 يتم سداد الفاتورة.

ومن خلال التطبيق الخاص بالكهرباء يمكنك الإطلاع على العديد من الخدمات الأخرى التي تتعلق بشركات الكهرباء السعودية، ويمكن تثبيت هذا التطبيق على الهواتف المحمول سواء بنظام الآندرويد أو الآيفون ويتم استخدامه مجانًا وذلك بعد أن تقوم بتنزيله قم بتسجيل دخولك عليها وأكمل بياناتك وستتمكن من الاستخدام.