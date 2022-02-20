تمويل فوق التمويل بموافقة فورية 1500000 وبدون كفيل

يمكن الآن الحصول على تمويل إضافي فى نفس الوقت الموجود فيه تمويل شخصي آخر قائم كما يمكن الحصول على هذه التمويل الشخصي الإضافي اونلاين ودون الحاجة إلى أى ضمان كذلك هذا القرض الشخصي الإضافي متاح بمبالغ مالية فورية تبدأ من خمسة آلاف ريال سعودي وربما تصل إلى 1500000 ريال سعودي كحد أقصى.

تمويل فوق التمويل بموافقة فورية لدى شركة إمكان بالسعودية

شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية هي إحدى الشركات المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي والتى أيضاً تقدم منتجات تمويلية لا تتعارض مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية واليوم توفر شركة إمكان للتمويل تمويل شخصي إضافي يستطيع من خلاله العميل الحصول على تمويل ربما تصل قيمة إلى 1500000 ريال كحد أقصى ويتميز هذا التمويل الإضافي بالآتي

التمويل الشخصي الإضافي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الإضافي لدى إمكان بأنه متاح دون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

يتميز أيضاً التمويل الإضافي لدى شركة إمكان بأن العميل يحصل على مبلغ تمويل يصل إلى 1500000 ريال كحد أقصى.

كذلك يستطيع العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.

طلب التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان بالسعودية

القرض الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان متوفر بلا كفيل وأيضاً بالتقسيط الميسر كما أن العميل يستطيع الحصول على التمويل الإضافي من خلال الإنترنت عن طريق الخطوات التالية

تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالسعودية.

بعد ذلك التسجيل من خلال التطبيق.

تسجيل المعلومات والتفاصيل المطلوبة.

كذلك رفع المستندات المطلوبة لطلب التمويل.

يحصل العميل على الموافقة السريعة على طلب التمويل.

بعد ذلك يستطيع العميل من التحكم في مبلغ التمويل.

شروط التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والأحكام التى وضعتها إمكان من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل الإضافي ومن ثم الحصول على مبلغ التمويل ومن بين تلك الشروط مايلي