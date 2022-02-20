نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 2022 والاستفادة من الخدمات المقدمة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 2022 بالمملكة العربية السعودية بنسخته المحدثه ناشد التطبيق كافة المواطنين والقائمين على أراضي المملكة من خلال تغريدة من الحساب الرسمي الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بضرورة القيام بتحديث التطبيق للإستفادة بكافة خدمات التطبيق بصورة أفضل، وقد قام الحساب الرسمي بتوضيح آلية تحديث التطبيق بالخطوات على كافة الأجهزة الجوالة آيفون 3.4.2، آندرويد 3.5.0، هواوي 3.5.0 من خلال متجر التطبيقات.

كيفية تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 2022

في نفس السياق السابق فإن تطبيق توكلنا أوضح أن حالة المريض المصاب بفيروس كورونا تظهر باللون البني في التطبيق، وهو ما يتطلب معه من المصاب المكوث التام في المنزل ومنعه من الخروج نهائيًا، مع إلغاء كافة تصاريح نشط للمستخدم، كما شدد التطبيق ضرورة تغيير الحالة الصحية لأنه دليل لحالة المواطن التي بموجبها يتمتع بتصاريح التحرك، وتقديم الخدمات المتعددة المقدمة من المملكة وبإمكان المواطن بخطوات بسيطة من خلال التطبيق وهي التواصل مع التطبيق من خلال الرقم 937.

تغيير رقم أبشر في تطبيق توكلنا 2022

كما أكد تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي تويتر ردًا على تساؤل أحد المستفيدين الذ جاء مفاده كالتالي ” أنه تم تغيير رقم المستفيد من التطبيق بأبشر ولم يتم تغييره في توكلنا”، وجاء الرد كالتالي ” أن من لديه حساب في أبشر بعد تحديث تطبيق توكلنا يتم تغيير رقم الجوال الذي تم اعتماده تلقائيًا في تطبيق توكلنا، حتى في حالة عدم التحديث يتم تحديث الجوال من خلال الصفحة الرئيسية بتوكلنا”.

طريقة استعادة كلمة المرور في Tawakalna السعودية 2022

وعن خطوات استعادة كلمة المرور بتطبيق توكلنا يجب القيام بالخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على تطبيق توكلنا .

. كذلك الولوج لصفحة استرجاع كلمة المرور .

. يلي ذلك اختيار المستخدم ان كان مواطن، أو مقيم.

ثم القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية، ومن ثم البيانات المطلوبة.

في النهاية سيتم إرسال رمز التحقق إليك على جوالك المسجل في تطبيق توكلنا.

طريقة تحديث البيانات تلقائياً في توكلنا 1443

في الختام أوضح توكلنا بتغريدة عبر حسابه الرسمي أن أي تحديث للبيانات عبر منصة أبشر أفراد يتم تحديثها تلقائيًا على توكلنا، والجدير بالعلم أن تحديث البيانات الشخصية يتم من خلال سحب الشاشة بصفحة المحفظة الرقمية من الأعلى للأسفل، ويتم على الفور تحديث البيانات في توكلنا.

تطبيق توكلنا أحد شروط السفر وفق قرار هيئة الطيران بالسعودية 1443هـ

في النهاية ووفق شروط سفر الطيران السعودي للرحلات الداخلية السياحية، فنذكرها بالترتيب التالي:

أولًا محصن وهو شرط حصول المسافر على جرعتي لقاح كورونا.

كذلك الالتزام بارتداء الكمامة، وكافة الإجراءات الاحترازية.

كما يجب الالتزام بالتعقيم وتطهير الأيدي جيدًا، وكافة التدابير الوقائية، المتعارف عليها.

أيضًا التزام كافة المسافرين السعوديين، بإثبات التحصين من تطبيق الجوال توكلنا.

في النهاية يستثنى من شرط التحصين الأطفال من سن 12 فما أقل، أو الحالات الصحية المستثناة.

حضور فعاليات يوم بدينا يوم التأسيس المملكة العربية السعودية 2022

كما وجب التنويه أن حضور فعاليات يوم التأسيس السعودي الموافقة 22 فبراير 2022م اشترطت اثبات محصن عبر تطبيق توكلنا كشرط أساسي في الحضور ومنها فعالية مسيرة البداية وفعالية المجلس وغيرها من مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس