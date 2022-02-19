نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اعرف” توقيت صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 وإيداعه في حسابات المستفيدين من الأسر السعودية في المقال التالي
بحث الكثير من السعوديين عن توقيت صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير وخاصة بعد قيام كثير من الأسر الجديدة بالتقديم في الضمان الأجتماعي المطور بعد صرف الدفعة الأولى للمستحقين القدامى مما جعل هؤلاء المستحقين يتساءلون عن موعد صرف الضمان خوفا من تأجيل الصرف وسوف نتحدث عن أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.
توقيت صرف الضمان الاجتماعي المطور
بعد صرف الدفعة الأولى من الضمان للمستحقين القدامى فتساءلوا عن صرف موعد الضمان الاجتماعي لشهر فبراير وخاصة بعد وفود كثير من الأسر الجديدة وتقديمها في هذا النظام حيث صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه تم قبول حوالي 72 ألف سرة جديدة وسوف نوضح تصريحات الوزارة بشان توقيت صرف الضمان من خلال النقاط التالية
- صرحت الوزارة بأنه سوف يتم صرف الضمان كل يوم 10من الشهر الميلادي.
- لا يتم تأجيل موعد صرف الضمان بسبب قبول الأسر الجديدة.
- تسعى الوزارة إلى توحيد معاد الصرف بين الأسر القديمة والجديدة دون أي تأجيل.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي
بعد أن تعرفنا على توقيت صرف الضمان الاجتماعي المطور نتعرف الآن على الشروط اللازمة للتسجيل في الضمان من خلال النقاط التالية.
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية وأن يقيم في السعودية بصفة دائمة.
- يكون للمطلقات والارامل السعوديات وغير السعوديات المتزوجين من زوج سعودي.
- المطلقات والأرامل السعوديات المتزوجين من غير السعودي.
- المطلقات والأرامل الغير سعوديات ولكن يوجد لها أيتام سعوديين.
- أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- يصرف أيضا للأرامل والايتام المقيمين في السعودية بصفة دائمة.
- يجب على القادرين في الاسر السعودية التي سجلت في الضمان الاجتماعي المطور الانتظام ببرنامج التدريب والتوظيف للحصول على وظيفة أو مهنة بعد انتهاء مدة التدريب.
- يمكن لأحد أفراد الأسر المسجلة في نظام الاجتماعي المطور يدرس خارج السعودية لا يؤثر ذلك على صلاحية التسجيل.
- يجب أن تكون الأسر المسجلة لا تمتلك أي ممتلكات.
- تكون هذه الاسر الراغبة في الحصول على الدعم لا يوجد لها اي دخل أو يكونوا أصحاب دخل منخفض.
- لا يحصل على هذا الضمان من تنطبق عليهم الشروط ويعيشون في أماكن الايواء والسجون.
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