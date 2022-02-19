مسابقة مدرستي تُبرمج 1443 التعليم السعودية انطلاق المرحلة الثانية التسجيل backtoschool.sa

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عمر شويل - جدة مسابقة مدرستي تُبرمج، من أهم كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عنها بصورة ملحوظة بعد إعلان وزير التعليم السعودي، عن انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية مدرستي تُبرمج، غداً الأحد الموافق 20 فبراير 2022، حيث يقام حفل تدشين المرحلة الثانية من المسابقة في قصر سلوي بالدرعية بحضور عدد من الشخصيات وأصحاب المعالي والمسئولين، وكذالك الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، ليكون انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة من مكان تأسيس الدولة السعودية، بالتزامن مع احتفالات يوم التأسيس السعودي المقرر الاحتفال به 22 فبراير الجاري، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني نستعرض معكم أهم ملامح المرحلة الثانية من المسابقة ورابط التسجيل، ضمن حرص موقعنا على تقديم أهم ما يشغل بال المواطن بمختلف الدول.

رابط التسجيل

الدخول على الموقع الإلكتروني “backtoschool.sa“.

الضغط على مربع دخول المسابقة.

النقر على تسجيل دخول.

تسجيل بيانات المشترك كاملة وصحيحة.

الدخول من خلال موقع ماين كرافت النسخة التعليمية من خلال الحساب الشخصي على منصة مدرستي.

اختيار “ألعب” ثم استعراض المكتبة.

اختر الدروس ومنها علوم الحاسب ثم ساعة برمجة.

الضغط على زر بناء العالم.

ملامح المرحلة الثانية من مدرستي تُبرمج

تتميز المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تُبرمج، باتساع مساراتها والمشاريع التي تتضمنها هذه المرحلة مع تنوع التحديات بها، بحيث تهدف للابتكار والإبداع في الوصول للحلول التقنية وبناء آليات التعليم الحديث، كما تهتم بوصول الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لنتائج متميزة في مجال التقنية واستثمارها في سوق العمل بجانب التعليم، ورفع كفاءة التحليل الإبداعي وحل المشكلات المختلفة في مختلف المجالات، ضمن تنفيذ رؤية 2030 التي تسير على نهجها المملكة العربية السعودية للتطوير والتحديث في شتي المجالات.

لعبة ماين كرافت التعليمية الدخول على مسابقة مدرستي تُبرمج

أعلنت وزارة التعليم السعودية في نهاية العام الدراسي 1442 عن انطلاق المسابقة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وذلك من خلال تكوين فريق للاشتراك في لعبة ماين كرافت التعليمية ساعة برمجة للعمل على تنمية مهاراتهم في مجال التقنية والبرمجة.

وقد اشترك في هذه المرحلة ما يقرب من 4 مليون من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ولاقت نجاحاً كبيراً خلال المرحلة الأولي، ومع انطلاق المرحلة الثانية التي تبدأ في 20 فبراير الجاري من المنتظر أن يكون نجاحها كبير وعدد المشتركين أكبر.