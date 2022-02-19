شروط السفر الداخلي في السعودية 1443 والشروط المطلوبة لسفر الأطفال

زادت عمليات البحث الفترة الأخيرة نحو شروط السفر الداخلي في السعودية 1443/ 2022،كما نصت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على جميع الشروط التي يجب توافرها للمرور عبر مطارات المملكة الداخلية، والتي تهدف الحكومة إلى ضمان السلامة العامة، مع مراعاة أهمية معرفة هذه الشروط للسفر في المملكة العربية السعودية 1443/2022، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو شروط السفر داخل السعودية 1443/ 2022.

الخطوط الجوية السعودية

الخطوط الجوية السعودية هي شركة متخصصة في النقل الجوي داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، وهي شركة طيران من فئة الخمس نجوم ، وهي عضو في الاتحاد العربي للنقل الجوي ومقرها في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وللشركة عدد من الفروع منها مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الرياض الملك خالد الدولي والمدينة المنورة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط السعودية تقدم خدمات النقل الجوي لما يقرب من 100 وجهة في آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية ، يكون التردد كل 3 دقائق تقريبًا.

شروط السفر الداخلي في السعودية 1443

من أهم شروط السفر الداخلي في السعودية ما يلي:-

يجب على المسافرين التحقق من أهلية السفر والحصول على التصاريح المطلوبة من قبل البلدان المعنية إذا لزم الأمر.

يجب على المسافرين التحقق من التحديثات الجديدة للتعليمات والشروط المطلوبة للسفر من خلال المصادر المصرح لها بنشرها.

يمكن للمواطنين السفر في رحلات دولية ولكن بشرط تلقيهم جرعات كاملة من اللقاح باستثناء الأطفال دون سن الثانية عشرة والذين تعافوا من وباء قبل أقل من ستة أشهر، والذين تعافوا وتلقوا جرعة واحدة من السعودية المعتمدة. اللقاحات

يمكن للمملكة العربية السعودية أيضًا نقل الرحلات الجوية الدولية دون أي عقوبات.

يتم استبعاد الأشخاص الذين نثق بهم يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة من حالة الجرعات الكاملة من اللقاح لأولئك الذين تم

إطلاق سراحهم لأنهم يتلقون العلاج على أنهم مُلقحين.

يجب أن يُطلب من جميع المسافرين من المطارات السعودية تقديم طلب “توكلنا” ليكونوا واثقين من حالتهم الصحية وبالتالي يمكنهم الحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة.

يجب على المسافرين الحصول على شهادة الفحص الطبي PCR، والتي يجب أن تأتي من أحد مراكز الاختبار المعتمدة في المملكة.

شروط السفر الداخلي كورونا

يجب على المسافرين تقديم تطبيق توكلنا للتحقق من صحتهم والحصول على تصاريح الصعود إلى الطائرة.

يجب على المسافرين الحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من مركز الفحص الطبي المعتمد في المملكة العربية السعودية.

يمكن نقل المواطنين على متن رحلات جوية دولية ويجب أن يتلقوا جرعات كاملة من اللقاح، باستثناء أي من الفئات التالية:

فئة الأشخاص الذين تعافوا من الوباء قبل أقل من 6 أشهر.

وفئة المتعافين الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

فئة من الأشخاص الذين تظهر حالتهم الصحية في ثقتنا على أنها تتعافى.

فئة للأطفال دون سن الثانية عشر.

ما هي شروط السفر الداخلي في السعودية للأطفال

يجب اعتماد بوليصة التأمين من قبل مصرف سام المركزي لتغطية مخاطر COVID-19.

يجب أن يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا على بوليصة تأمين صحي ويجب أن تكون الوثيقة سارية.

إجراءات السفر الداخلي في السعودية

الشخص الذي يزيد عمره عن 14 يومًا بعد تلقي الجرعة الأولى من مضادات الوباء.

على الأقل الشخص الذي تعافى من وباء كورونا منذ 6 أشهر.

شخص تلقى جرعتين من لقاح فيروس كورونا وتمكن من استكمال تطعيمه ضد الوباء.

يجب تطعيم جميع المسافرين وفقًا للحالة الصحية لثقتنا ، باستثناء المجموعات المستبعدة.

الأشخاص الذين تظهر حالتهم الصحية في ثقتنا ، كما يلي ذلك “لم يتم تأكيدها” لن يتمكنوا من دخول المطار والسفر.

سيتم التعامل مع الأشخاص الذين نثق بهم والذين يبدو أنهم معفيين من لقاح COVID-19 بنفس الطريقة التي يتم بها تلقيح أولئك الذين تم تطعيمهم.

قبل دخول المطار يجب تحصين السكان واعتمادهم للسفر الدولي.

أرقام خدمة عملاء الخطوط السعودية الداخلية

يمكنك التواصل مع مكتب الخطوط السعودية بالدمام على الرقم 920022222.

كما يمكنك الاتصال بمكتب الخطوط السعودية بالمدينة المنورة عبر طريق الملك عبد الله على 920022222.

يمكنك التواصل مع مكتب الخطوط السعودية بالخالدية وكالة للجميع على 0138570431.

يمكنك الاتصال بمكتب الخطوط الجوية العربية السعودية في جدة – مطار الملك عبد العزيز الدولي على الرقم 966126698904.

كما يمكنك الاتصال بمكتب الخطوط الجوية السعودية بجدة شارع الروضة الخالدية 920022222.

يمكنك الاتصال بمكتب الخطوط السعودية بمنطقة الشهداء بمكة المكرمة على الرقم 920022222.يمكنك التواصل مع

مكتب الخطوط السعودية عبر رقم الواتس اب خلال 24 ساعة على 0540000005.

موقع الخطوط الجوية السعودية حجز تذكرة

يقدم موقع الخطوط السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية القيمة والتي يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية استخدامها لاستخدام خدمة حجز تذاكر الطيران.

أرقام خدمة عملاء الخطوط السعودية بالمطارات