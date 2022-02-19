نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النفاذ الوطني 2022 كيفية التسجيل فى منصة النفاذ الوطني عبر حساب الفرد فى منصة أبشر وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة النفاذ الوطني 2022 منذ أن أطلقت وزارة الداخلية مبادرة الحصول على هويات رقمية للمواطنين والمقيمين لمواكبة التطورات التكنولوجية لتحقيق الأهداف والغايات ، كان التسجيل فى منصة نفاذ أحد أسس الحصول على منصة وطنية موحدة لأرقام الهوية الرقمية. رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف الى ربط الجهات الحكومية ببعضها البعض من خلال منصة رقمية موحدة ويمكن لزوار هذه المنصة الموحدة الاستفادة من مجموعة من الخدمات بعد التسجيل على منصة الهوية الرقمية .

كيفية الدخول لمنصة الهوية الرقمية الموحدة

هناك خطوات محدد من أجل الدخول الى منصة الهوية الموحدة نفاذ وذلك سنعمل على توضيح وشرح تلك الخطوات من أجل مساعدة كل الراغبين فى التسجيل من التسجيل في المنصة وهى كتالي :-

أدخل موقع الويب الخاصة بمنصة الهوية الرقمية. استخدم خدمة SSO من أجل التسجيل فيها سجل الدخول من خلال أبشر. ثم حدد الخدمة المطلوبة.

التسجيل فى منصة نفاذ الموحدة

انتقل إلى موقع الويب الخاص بالمنصة.

اختر كلمة التسجيل الجديد

. نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين في أبشر

. نقوم بإدخال رمز التحقق المرئي بالصورة المميزة. ثم الضغط على زر تسجيل الدخول وانتظار رسالة نصية بها رمز التحقق إلى الهاتف المسجل في أبشر.

ندخل رمز التحقق في الرسالة النصية ، ثم نضغط على التالي لبدء عملية التحقق من السياسة. بعد ذلك ، يمكنك تسجيل الدخول إلى النظام والحصول على هوية رقمية.

ماهي فائدة الحصول على هوية وطنية رقمية من خلال منصة نفاذ

الهوية الرقمية هي نفسها الهوية الوطنية للفرد المرتبط بالشخص وتمثل هويته في جميع المعاملات الإلكترونية ، وتهدف خطة منصة نفاذ للتسجيل الموحد إلى إيجاد حل شامل بحيث يمكن الحصول على الرقم الهوية بشكل أكثر أمانًا بعد مشاكل رفض الهوية الرقمية. كما تعمل حكومة السعودية جاهدة لتبني الهويات الرقمية في العديد من الخدمات التي تقدمها ، مثل: تجديد بطاقات الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر الإنترنت أو من خلال معاملات المصادقة الإلكترونية واعتماد التوقيعات الإلكترونية. وتشمل منصة الهوية الوطنية الموحدة التحقق من هوية المستخدم و التسجيل الذاتي وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

هدف مشروع النفاذ الوطني

يهدف مشروع الهوية الرقمية الوطنية إلى إنشاء نظام وطني تحت إشراف وإدارة مركز المعلومات الوطني لصالح معظم الجهات الحكومية.

إصدار أرقام هوية إلكترونية للأفراد أو المنظمات في نظام الهوية الرقمية الجديد.

يمكن أن يضمن استخدام أساليب التحقق والتسجيل الأمني ​​أن الهوية الرقمية الصادرة عن النظام تخص مقدم طلب الخدمة المتوقع الفعلي ، وليس لأشخاص آخرين ، ولا يحق لأي شخص آخر استخدام الهوية.

شروط التسجيل في تعداد السعودية 2022

أعلن الديوان العام للإحصاء، عن شروط التسجيل في بوابة تعداد السعودية 2022، والتي تعتبر معايير للترشيح والقبول، ومنها: يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو أعلى. العمر 20 سنة على الأقل. امتلاك الأجهزة الذكية الإلكترونية الحديثة. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة توظيف سواء في القطاع العام أو الخاص. بعد التقدم للتسجيل من خلال الوصول الوطني إلى مكتب الإحصاء العام للتسجيل في بوابة تعداد السعودية 2022، يتم ترشيح المرشحين المقبولين ويخضع الترشيح النهائي لاستكمال التدريب والدرجات التي تحددها الهيئة.

المعرّف الرقمي هو نفسه المعرّف الوطني للفرد المرتبط بذلك الفرد ويمثل المعرّف في جميع المعاملات الإلكترونية، يمكن لخطط منصة Nafth لتسجيل الدخول الأحادي الحصول على الأرقام بشكل أكثر أمانًا بعد حدوث مشكلة إلغاء الاشتراك المعرف الرقمي.

كما تعمل الحكومة السعودية جاهدة على تنفيذ المعرفات الرقمية في العديد من الخدمات التي تقدمها ، مثل تحديث الهويات الوطنية إلكترونيًا عبر الإنترنت أو من خلال إدخال معاملات المصادقة الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، تتضمن منصة الهوية الوطنية الموحدة التحقق من هوية المستخدم والتسجيل الذاتي وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.

بمجرد اكتمال عملية التسجيل في بوابة وطنية فاس ، فإن فقدان الهاتف المحمول أو فصله سوف يطول ، لذلك سيكون من الصعب للغاية شراء خط آخر وفتح حساب على منصة Nafes ، وعملية تغيير رقم الهاتف المحمول يتم ذلك عبر منصة Nafeth باتباع الخطوات الواردة في. تعد خدمة تغيير رقم الجوال من أكبر الخدمات التي تقدمها منصة نافث لجميع مواطني المملكة العربية السعودية.

خطوات الدخول في الوصول الوطني الموحد لوزارة الصحة

للسماح للمستفيدين من الوصول الوطني الموحد إلى وزارة الصحة بالدخول إلى بوابة الدخول ، يجب عليه إكمال بعض الخطوات التالية: