نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط بلا كفيل وبلا تحويل للراتب 300 ألف للسعودي والمقيم في المقال التالي
إحدى المزايا الهامة التي يبحث عنها العملاء بمختلف القطاعات بالسعودية هى الحصول على تمويل شخصي سريع وأيضاً بدون كفيل ومن خلال تمويل اليوم الذى سوف نتعرف عليه عن طريق موقع ثقفني هو قرض شخصي سريع يمتاز بمزايا عديدة من أهمها أنه متاح لكافة العملاء وأيضاً بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري.
قسط بلا كفيل وبلا تحويل للراتب 300 ألف لدى البيت الأهلي للتمويل
هناك العديد من الشركات المالية الجديدة بالمملكة العربية السعودية والتى صرحت أيضاً من قبل البنك المركزي السعودي والتى تقدم منتجات تمويلية تنافسية وأيضاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسعودية ومن بين تلك الشركات شركة البيت الأهلي للتمويل والتى صممت تمويل شخصي والذى سمى بتمويل المرابحة والذى يتميز بالعديد من المزايا ومنها ما يلي
- يتميز تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يتميز تمويل البيت الأهلي للتمويل بأنه متاح لكل العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين.
- يستطيع العميل من الحصول على تمويل يبدأ من 3000 وربما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.
- كما يتميز قرض البيت الأهلي للتمويل بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.
- يتميز أيضاً التمويل لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.
- يستطيع كذلك العملاء من تقسيط قيمة التمويل على أقساط شهرية تصل إلى 60 شهر.
- تتم جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل في وقت بسيط.
- كما يتمكن العملاء من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.
شروط التمويل الشخصي لدى البيت الأهلي للتمويل
حددت شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم ومن بين تلك الشروط ما يلي
- 4000 ريال سعودي كحد أدنى لراتب الشهري للمتقدم السعودي بالمملكة العربية السعودية.
- أيضاً لابد أن يكون المتقدم المقيم راتبه الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي كحد أدنى.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم بالقطاع الحكومي قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 12 شهر للعاملين بالقطاع الخاص.
- كذلك لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام كحد أدنى.
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