استعلام مباشر عن المساعدة المقطوعة 1443هـ برقم السجل المدني

يبحث أغلب المستفيدين من الضمان الاجتماعي السعودي، عن موعد صدور المساعدة المقطوعة 1443هـ بعد قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل تعديل على نظام الضمان الاجتماعي، وصرف أول معاش ضماني على النظام الجديد، وأهم التعديلات التي قامت بها الوزارة هي تحويل المواطن السعودي من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج حتى يرفع مستواه المعيشي والاقتصادي، كما نصت هذه التعديلات على إلزام المستفيد بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة، كما ألزمته بتدريب وتأهيل أفراد الأسرة القادرين على العمل لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الاستعلام على المساعدة المقطوعة، وشروط الحصول عليها.

شروط المساعدة المقطوعة 1443هـ

يجب أن تتوفر في المستفيدين من الضمان الاجتماعي شروط معينة للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون المستفيد من هذه الإعانات سعودي الجنسية.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستثناء بعض الفئات من شرط الجنسية مثل المرأة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي، وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

باستثناء بعض الفئات من شرط الجنسية مثل المرأة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي، وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي. أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

مقيم إقامة دائمة بالمملكة. لا يزيد الدخل الشهري الذي يحصل عليه مستفيد الضمان الاجتماعي عن الحد المانع للصرف.

أعلى قيمة مالية يستطيع أن يحصل عليها المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي.

أقل قيمة مالية يمكن الحصول عليها ١٠٦٠٠ ريال سعودي.

أكثر الفئات استفادة من المساعدة المقطوعة السعودية أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل.

طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب على أي مواطن يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة 1443هـ أن يتبع الخطوات الصحيحة وهى كما يأتي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم الدخول على رابط المساعدات المقطوعة. إدخال رقم السجل المدني. إدخال رمز التحقق البشري الذي يظهر على الشاشة. الضغط على كلمة عرض، وسوف تظهر جميع بيانات المستفيد.

مستندات التقديم على المساعدة المقطوعة 1443هـ

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن يقوم المستفيدين من المساعدات المقطوعة بتجهيزها عند التقديم وهى كما يلي:-