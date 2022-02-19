قروض للمتقاعدين بدون فوائد في المملكة العربية السعودية

قروض للمتقاعدين بدون فوائد، هي احدي الاتجاهات التي تعمل عليها الكثير من البنوك داخل المملكة العربية السعودية من خلال تمويل شخصي، هذا التمويل يعتبر من اهم التمويلات التي يتم البحث عنها بصفه مستمره من قبل المتقاعدين السعوديين، ويهدف تمويل شخصي للمتقاعدين على دعم هذه الفئة من اجل حلول مشاكلهم وسد احتياجاتهم الشخصية والأسرية، هناك عدد من الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها من اجل الحصول على قرض للمتقاعدين بدون فوائد وهذه الأوراق تطلبها البنوك التي تقدم هذا النوع من التمويلات وتقوم بتسهيل الأمر على جميع المتقاعدين.

قروض للمتقاعدين بدون فوائد

تقدم الكثير من البنوك السعودية مزايا وعروض عديده وتسهيلات أيضا من خلال قروض ميسره للمتقاعدين، وتقدم قروض للمتقاعدين بدون فوائد وتختلف من بنك لاخر في المزايا والعروض، ونجد أن هناك تمويل للمتقاعدين من سامبا وهو احد البنوك المميزة داخل المملكة، وهناك قرض الراجحي للمتقاعدين وغيرها من البنوك التي تدعم هذا النوع من القروض للمتقاعدين، ويصل قرض المتقاعدين بنك سامبا الى500000 ريال سعودي وتصل فترة السداد إلى خمس سنوات، وهناك ميزه هامه جدا في بنك سامبا هو أن في حالة أن المقترض سدد اكثر من 20% من قيمة القرض يحق له الحصول على قرض اخر. وهذه شروط التمويل.

تقديم بطاقة هوية سارية.

العمر لا يقل عن 40 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقاعد لا يقل عن 2000 ريال.

يجب أن يكون المقترض مشتركا في برنامج المؤسسة العامة للتقاعد وهو الخاص برعاية المتقاعدين في السعودية.

تمويل مصرف الراجحي للمتقاعدين

يعتبر بنك الراجحي اكثر البنوك شعبيه داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الكثير من التسهيلات ولهذا يعتبر البنك الأولي لدى الكثيرين من المواطنين السعوديين لتقديمه قروض للمتقاعدين بدون فوائد وأيضا قروض ميسره للمتقاعدين وهذه الشروط.