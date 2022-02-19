فروع مطعم البيك داخل وخارج المملكة، مطعم البيك، وهو أحد المطاعم الشهيرة في المملكة، بل على مستوى الدول العربية، والذي يقدم وجبات الدجاج المقرمش مع أصابع البطاطس اللذيذة بالصوص الرائع الذي لم يحصل أحد على سر مذاقه حتى الآن، ويعود هذا المطعم إلى شخص فلسطيني الأصل وسعودي الجنسية الذي كان صاحب أول فكرة لإنشاء هذا النوع من المطاعم بالاستعانة بمستودع قديم على طريق المطار بالمملكة، ومن ثم توسع المطعم وأخذ شعرة كبيرة، وبدأت فروعه تغزو كافة أنحاء المملكة، وكذلك الدول العربية الأخرى.

فروع مطعم البيك في المملكة

تنتشر فروع مطعم البيك في كافة أنحاء المملكة لتشمل 100 فرع في الرياض والدمام وجدة، ومكة، والطائف، والقصيم، الجنوب، المدينة، وإليكم بعض عناوين هذه الفروع:

الرياض – شارع الأبراج – السويدي – شارع عائشة بنت أبي بكر.

البديعة – طريق حمزة بن عبد المطلب – العريجاء الغربية.

الاجاويد – طريق مكة جدة السريع.

السليمانية بلازا – طريق الملك عبد الله.

البغدادية الشرقية – طريق الملك خالد.

الصيرفي مول – الفيصلية – منطقة المطاعم – طريق الملك فهد.

الزايدي – طريق مكة جدة السريع – محطة ساسكو.

الشوقية – شارع الشيخ محمد بن جبير.

الدمام – طريق الخليج – الشاطئ الغربي.

الدمام – شارع الإمام علي بن أبي طالب – عبدالله فؤاد.

الدمام – المنار – طريق الملك فهد وعبدالله فؤاد.

فروع مطعم البيك خارج المملكة

بعد الشهرة الكبيرة التي حققتها مطاعم البيك، بدأت العديد من الدول تطالب بإنشاء فروع أخرى خارج المملكة خاصة الدول العربية، وبالفعل بدأ مطعم البيك في إنشاء فروع له، وهم:

فرع البحرين: وهو أول فرع لمطعم البيك يتم إنشاؤها خارج المملكة، حيث تم تأسيسه في عام 2018.

فرع الإمارات: تم إنشاء هذا الفرع في منتصف يونيو الماضي، ويقع في مول دبي.