إن الكثير من الأفراد لديهم صعوبة في أن يعرفوا الرمز البريدي الذي يخصهم، فهي خدمة إلكترونية قامت بتوفيرها حكومة المملكة السعودية لجميع مواطني ومقيمي المملكة، ولذلك فإننا سنقدم عبر مقالنا إجابة عن سؤال كيف اطلع الرمز البريدي الخاص بي والتفاصيل الهامة.

كيف اطلع الرمز البريدي الخاص بي

إن المملكة السعودية قد أتاحت الخدمة لكي يتعرف الشخص على الرمز البريدي الخاص بكل مواطن إلكترونياً، وهذا بمنتهى السهولة عبر الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لهذا الأمر، وباتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

لابد من الدخول للصفحة الرئيسية ببوابة العنوان الوطني سبل.

تضغط فوق خانة ابحث عن عنوانك.

تختار بعدها كلمة البحث المتقدم.

تنقر على البحث باستخدام العنوان.

تكتب بيانات العنوان التي تخصك من المدينة المنطقة وكذلك الحي.

تضغط على كلمة بحث.

تنتظر قليلاً حتى تتحمل.

تضغط على كلمة تكبير حتى تظهر إليك جميع المنازل وستظهر الأرقام.

تبحث عن المنزل وتضغط فوق علامة التعجب المتواجدة بالمنطقة اليمنى من الصفحة.

ستظهر لك كافة البيانات التي تخص المنزل ومن ضمن هذه البيانات هو الرمز البريدي.

الرمز البريدي السعودي

الرمز البريدي داخل المملكة السعودية يعد خدمة أنشأتها المملكة حتى تسهل على مواطنيها النظام الجديد للعنوان، وذلك وفقاً لمنهجيتها، العلمية ومعها التقنيات العالية التابعة لخدمة البريد، والتي تتميز داخل المملكة، حيث تغطي كافة المناطق والمدن المتواجدة داخلها من خلال استخدام النظام لقطاع الأعمال، وكل هذا لخدمة المواطنين بشكل دقيق السريع وتسهيلاً عليهم عملية الفرز والقيام بتحديد المواقع بوقت قصير، ويقومون بإنشاء الرمز البريدي التابع لكل منشأة ليصلوا للموقع المطلوب.

نظام الترقيم البريدي

إن المملكة السعودية قد وضعت نظاماً جديداً للترقيم البريدي، فهي قسمت المملكة لثمان مناطق بريدية، ووضحت الرقم الأول بالترقيم الجديد تجنباً لأي مشكلة لتغيير بالرموز البريدية، ووضحت كذلك التقسيمات الإدارية التابعة لكل محافظة وقطاع، ومدى الارتباط بين المدن والقرى، ولقد تم التوزيع للخانة الأولى الخاصة بالرموز البريدية وهي كالآتي: