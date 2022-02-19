نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة:- أسعار البنزين لشهر فبراير في السعودية 2022 بعد تغييرها من شركة أرامكو Aramco والتسعيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين لشهر فبراير في السعودية حيث قامت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو بالإعلان عن القيمة المالية الجديدة للوقود لشهر فبراير الحالي والذي يتم تطبيقها حتى 10 مارس القادم، وفي ذلك الوقت يتم التساؤل والبحث المتزايد عن الأسعار الجديدة للبنزين داخل المملكة العربية السعودية والتي لاقت ارتفاع كبير في الأسعار حيث تقوم المملكة بتغيير دوري للأسعار شهريا وذلك حسب التغيرات العالمية في أسعار الوقود.

أسعار البنزين لشهر فبراير في السعودية

لم يتم الإعلان حتى الوقت الحالي عن الأسعار الجديدة بالبنزين لشهر فبراير 2022 داخل المملكة العربية السعودية والميعاد المحدد للتصريح عن الأسعار الجديدة هو 10 من أول كل شهر ميلادي، حيث يتم الإعلان عن أسعار البنزين يوم الخميس الموافق 10 من فبراير 2022، وسوف يستمر إلى يوم الجمعة الموافق 11 من شهر مارس المقبل، وأن شركة أرامكو السعودية هي التي تتولى مسئولية تحديث الأسعار بعد المراجعة والمتابعة لأسعار البنزين.

تسعيرة البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في المملكة

يتأهب الأفراد داخل المملكة العربية السعودية عن تصريح أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير وذلك بعد الارتفاع الذي حدث لأسعار البنزين في شهر يناير السابق وتتمثل أسعار البنزين في شهر يناير السابق في الآتي:

سعر اللتر من بنزين 91 داخل المملكة العربية السعودية بمبلغ 18 ريال سعودي.

سعر اللتر من الكيروسين داخل المملكة العربية السعودية بمبلغ 70 ريال سعودي.

سعر اللتر من الديزل داخل المملكة العربية السعودية وصل إلى 63 ريال سعودي.

بذلك لم يتم إعلان الأسعار الجديدة حتى الآن وسوف نقوم بمتابعة الموضوع والأسعار الجديدة للبنزين.

تحديث أسعار البنزين 2022 بالسعودية لشهر فبراير

تم الإعلان مساء اليوم عن أسعار البنزين لشهر فبراير حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة التي تم تطبيقها في صباح اليوم الموافق الجمعة بكل مناطق المملكة العربية السعودية بمحطات البنزين المنتشرة فيها، ومن الجدير بالذكر أن أسعار البنزين لشهر فبراير هي نفس الأسعار السابقة لشهر يناير وأعلنت الحكومة أن هذه الأسعار ثابتة وسوف تدفع الحكومة القيم المالية المرتفعة للبنزين مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية.