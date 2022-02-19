منصة الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa التسجيل والاستعلام عبر المنصة الوطنية الموحدة وحساب النظام الاجتماعي المطور الجديد، كما يقوم المسجلين الذين يترقبوا القبول بالاستعلام عن حالة الطلب عبر الرابط المخصص لذلك والاستعلام عن نتائج القبول، كما يتطلع غير المؤهلين برسالة التأهيل للتعرف على أسباب عدم القبول وكيفية إصلاح المشكلة وإعادة التسجيل من جديد لكل من الفرد المستقل والاسرة السعودية بالالتزام بالحد الأدنى لراتب الضمان وضمان الاستحقاق للعاطل والموظف والفرد المستقل.

منصة الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa تعديل حالة الطلب (الفرد المستقل – العائلة) بالتذاكر

وقامت الوزارة بالتنويه عبر منصتها الإلكترونية على تويتر على المستفيدين من الضمان بالنظام القديم ضرورة التوجه إلى منصة الضمان المطور بمنصة الدعم والحماية لتحديث البيانات القديمة الخاصة بهم على أن يتم تطبيق النظام الحديث عليهم في الحد الأدنى للاستحقاق، وتهدف الوزارة بذلك إلى توسيع الشمول في المنظومة الاجتماعية لفئة أكبر من محتاجي الدعم بالمملكة، وذلك وفق التقارير التي وصت إليها بارتفاع في نسبة العوز بين الناس في ظل العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وظهور فئات جديدة مثل فئة المهجورات والمطلقات والأرامل اللاتي ليس لهن من يعيلهن، كما يكون للعاطلين عن العمل راتب شهري بشروط مقيدة من الوزارة على ألا يكون الراتب طول العمر، وتعلن عن موعد راتب الضمان للمقبولين بالمرحلة الثانية في 20 فبراير 2022.

موعد إدماج الضمان الاجتماعي بالنظام القديم بالضمان المطور الجديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية في بياناتها اليومية عبر الصفحة الرسمية لها والمنصة الوطنية للدعم والحماية أن يقوم الغير مسجلين من قبل بالتسجيل الجديد بالمنصة كما يقوم المسجلين من قبل بتحديث البيانات الجديدة لهم بالانتقال إلى منصة الضمان المطور الجديدة، ويتم الانتقال، ليس أتوماتيكي، بالتسجيل عبر منصة الدعم والحماية، بشكل تدريجي للمستفيدين بالنظام القديم وتنتهي العمل على الرابط القديم في 23 مايو 2022 ولا يتم قبول من لم يقم بتحديث البيانات.

الفئات المستفيدة من الضمان المطور بالنظام الجديد

أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل ليس من جنسيتها.

الفرد المستقل الذي ليس له عائل، مع إثبات استقلالية السكن.

فئة كبار السن والغير قادرين على العمل، يتم شمولهم بنظام التأهيل الشامل.

الموظفين الذين لا يكفي الدخل الشهري لهم تكاليف الحياة، وهو إضافة جديدة غير النظام القديم.

المطلقات والأرامل والمهجورات اللاتي ليس لهن عائل مع ثبوت استقلالية الدخل والمسكن.

تعديل بيانات التسجيل بالضمان المطور وإعادة التسجيل من جديد

تقوم منصة النفاذ الوطني الموحدة ومنصة الضمان المطور الجديدة باستقبال التسجيلات بحساب الفرد المستفيد، مستقل أو رب أسرة بالخطوات التالية: