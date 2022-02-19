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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل بمساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، حيث يستعلم الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة للتسجيل بموقع الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية، حيث يقدم الموقع خدمات عامة للمواطنين تتضمن في منح المواطنين مساعدات خيرية مثل مساعدات السكن والسيارة، حيث تختار المؤسسة عدد شهري من المواطنين من أجل منحهم مساعدات المؤسسة، ولكن يتم اختيار المواطنين بناءً علي أولويات وهي من هو أكثر احتياجًا إلى مثل هذه المساعدات، حيث تهدف المؤسسة إلى تحقيق دور اجتماعي كبير وهو الوقوف بجوار المواطنين الأقل دخلاً ومساعدتهم اجتماعيًا، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل بمساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

شروط التسجيل بمساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

حتي تقوم المؤسسة بصرف المنح السكنية ومنح السيارات للمواطنين يجب أن يتوافر عدد من الشروط في جميع المواطنين الراغبين في التسجيل بموقع المؤسسة، ومن بين هذه الشروط:

يجب ألا يتعدى راتب الشخص الراغب في التسجيل بالمؤسسة عن مبلغ 3000 ريال سعودي.

ألا يمتلك المستفيد أي سيارات أو أي سكن أو عقار مٌسجلة باسمه داخل المملكة العربية السعودية.

يقوم المستفيد بالتسجيل لمرة واحدة فقط في برنامج الوليد بن طلال الخيري ولا يحق له الفوز مرة أخري.

يجب ألا تتوافر شروط وزارة الإسكان علي المستفيد الذي قام بالتسجيل بموقع الوليد حتي يتم الموافقة علي الطلب.

تعهد الفرد المستفيد بعدم التصرف بالبيع أو الإيجار في الوحدات السكنية أو السيارة التي تم الحصول عليها.

سوف يخضع كل مستفيد إلى شروط توريث الوحدة السكنية، وذلك في حالة وفاة عائل الأسرة الرئيسي.

طريقة التسجيل بموقع الوليد بن طلال الخيري

يتوفر التسجيل لموقع الوليد للمساعدات الإنسانية لجميع الأفراد ممن ينطبق عليهم الأكثر احتياجًا للحصول علي مساعدات المؤسسة، ويتم التسجيل بالموقع من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي موقع التسجيل التالي: الوليد للإنسانية. تسجيل مستفيد جديد بالموقع من خلال اختيار مستفيد جديد. تسجيل الاسم الشخصي والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وتسجيل رقم الهوية الوطنية. تسجيل كلمة المرور الخاصة بالتسجيل ثم تأكيد كلمة المرور. الضغط علي إرسال الطلب.

رقم الاتصال بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

قامت مؤسسة الوليد الخيرية بالعمل علي توفير رقم اتصال موحد بها بهدف سرعة التواصل مع خدمة عملاء المؤسسة خلال أوقات العمل الرسمية للمؤسسة، علي أن يتم الاتصال على رقم المؤسسة التالي +966112110000 علي أن يتم تقديم الاستفسارات المختلفة عن أي معاملة طلب تم تقديمه من قبل أو من أجل الاستعلام عن خدمات أخري.

المستندات المطلوبة للتقديم عن التسليم

تطلب مؤسسة الوليد الخيرية من المستفيدين الذين وقع عليهم الاختيار للاستفادة من مساعدة المؤسسة عند التسليم، حيث يتطلب من كل مستفيد أن يقوم بإحضار أصل الهوية الوطنية الخاص به، بالإضافة الي باقي المستندات التي تطلبها المؤسسة التي من خلالها يتم إثبات احقيه الحصول علي المساعدة من الوليد بن طلال.