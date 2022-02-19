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عمر شويل - جدة شروط وإجراءات إصدار شهادة السعودة، فهي واحدة من ضمن الأمور الأكثر شغلًا لمحركات البحث، خاصة بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن مجمعة الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على الشهادة الرقمية (شهادة السعودة) الخاصة بالمنشآت في المملكة العربية السعودية، كما أن خدمة إصدار شهادة السعودة تتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما ذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي: إن شهادة السعودة هي خدمة لإصدار شهادة السعودة عند الطلب، وذلك من أجل إيضاح مدى تحقيق المنشأة لنسب التوطين المطلوبة، كما يمكن التعرف علي شروط حساب نسبة التوطين و نسبة السعودة في النطاقات داخل السعودية.

شروط وإجراءات إصدار شهادة السعودة عبر وزارة الموارد البشرية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، أن شهادة السعودة هي خدمة لإصدار شهادة السعودة عند الطلب وذلك من أجل إيضاح مدى تحقيق المنشأة لنسب التوطين المطلوبة، كما أكدت وزارة الموارد البشرية أن شروط إصدار شهادة السعودة تتمثل فيما يلي:

تقوم المنشأة بتسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي. ثم يشترط أن يكون الاشتراك ساريًا لكل من فرع المنشأة الطالب للخدمة والمركز الرئيسي. يجب أن تكون المنشأة قد حققت نسب التوطين المطلوبة وفقاً لبرنامج نطاقات.

خطوات إصدار شهادة السعودة عبر وزارة الموارد البشرية

يبحث الكثير من أصحاب المؤسسات عن طريقة إصدار شهادة السعودة وهي خدمة إصدار الشهادة يتم بشكل إلكتروني باتباع مجموعة الخطوات التالية:

زيارة موقع الخدمات الإلكترونية بعد تسجيل الدخول واختيار المنشأة. ثم بعد قم باختيار خدمة إصدار شهادة سعودة. إدخال بيانات الشهادة المطلوبة. ثم بعد الانتهاء اضغط على أيقونة تقديم الطلب. سيتم إصدار شهادة سعودة على ملف pdf، ثم يتم طباعة الشهادة على ورق المنشأة وتوقيعها وختمها .

تغير المهنة عبر مكتب العمل

ضمن الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة العملة السعودية هو إمكانية تغير المهنة عبر مكتب العمل، وذلك من خلال مجموعة خطوات هامة، وهي كم هو موضح أدناه:

يجب أن يتحصل على طلب تعديل المهنة من قبل سفارة بلد المقيم. ثم القيام بتقديم طلب تعديل المهنة إلى مكتب العمل، ومن ثم صدور الموافقة عليه. يجب الموافقة من قبل الإدارة العامة للجوازات. العمل على دفع الرسوم المقررة لتغيير المهنة عبر نظام سداد الإلكتروني.

ألية متابعة قرارات التوطين

وضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، كشف عن آلية متابعة قرارات التوطين في السعودية، حيث ذكر نحن نتابع مع شركائنا في القطاع الخاص والجهات الأخرى باستمرار بشأن توطين المهن وتوطين الأنشطة والمرافق ومتابعتها عبر النظام الآلي في الوزارة، وعبر شركائنا، كما أضاف إنه يتم آليًا إغلاق المهن، حتى لا يتم تغيير هذه المهن والمحافظة على الأعداد، متابعًا أن مهنة اختصاصي تسوق ومدير تسويق ومدير المعلومات التسويقية ومدير الدعاية والإعلان من أهم المهن التي يركزون عليها.