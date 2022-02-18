استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية وطريقة التسجيل في دعم ريف 1443

استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية 1443 من الموضوعات التي تتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية في بداية كل شهر ميلادي تزامنا مع موعد صرف دعم ريف للمستفيدين في الأيام العشر الأولى من كل شهر ميلادي، حيث يرغب العديد من المتقدمين بطلب للحصول على الدعم في معرفة حالة الطلب وموعد نزول الدعم في حساباتهم، لذلك قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير خدمة الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية ضمن الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها لمستفيدي الدعم وذلك لتمكنهم من معرفة حالة الطلب الخاص بهم بسهولة ويسر، وفيما يلي سنعرف كيفية الاستعلام عن الدعم بالتفصيل.

استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية 1443

يعتبر برنامج ريف أهم البرامج الحكومية التي تعمل على مساعدة المواطنين العاملين في مجال الزراعة، لذلك قام العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية من ربات البيوت والأسر المنتجة والعاطلين وغيرهم من المزارعين بالتقديم في برنامج ريف، كما يقدم البرنامج العديد من الخدمات الإلكترونية منها خدمة استعلام عن الدعم الريفي 1443 والتي تتمثل في:

قم بالدخول إلى البوابة الالكترونية لبرنامج ريف reef.

ثم قم بتسجيل الدخول في المنصة من خلال الضغط على أيقونة “ الدخول “، ومن ثم إدخال بيانات الدخول وهي: (اسم المستخدم – كلمة المرور).

“، ومن ثم إدخال بيانات الدخول وهي: (اسم المستخدم – كلمة المرور). ثم الضغط على زر “ تسجيل الدخول “

“ بعد ذلك قم باختيار خدمة “ الاستعلام عن الدعم الريفي ” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

” من قائمة الخدمات الإلكترونية. سيتم فتح تبويب إدخال بيانات الطلب قم بتعبئتها وهي (اسم المستخدم – رقم الهوية الوطنية).

ثم انقر على زر “استعلام“.

شروط التسجيل في ريف

ألا يقل عمر المواطن عن 21 عاماً

يشترط أن يكون سعودي الجنسية أو من حملة بطاقات التنقل.

أن يكون من المقيمين في المناطق الزراعية التي يشملها برنامج ريف.

يجب أن يكون من العاملين في مجال الزراعة فقط وليس أي وظيفة أخرى من وظائف القطاع العام أو الخاص.

يحصل المتقدم على الدعم في ثلاثة برامج فقط من البرامج التي يدعمها ريف

ألا يزيد دخل المتقدم عن 6000 ريال سعودي

يبلغ الحد الأدنى للدعم 54 ألف ريال سعودي فقط.

يشترط توافر حساب بنكي جاري ومسجل باسم المتقدم.

طريقة التسجيل في دعم ريف 2022

تتمثل طريقة التسجيل في الدعم الحكومي الريفي المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة لعم ربات البيوت والأسر المنتجة في النقاط التالية:

أدخل على رابط منصة ريف الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ بدء الدعم “.

“. ثم قم بالضغط على زر “ إنشاء حساب جديد “.

“. سيتم فتح نموذج التسجيل فم بتعبئة الحقول الفارغة بما يناسبها من البيانات الصحيحة.

ثم قم بالضغط على زر “ تسجيل “.

“. بعد ذلك قم باستكمال بيانات التسجيل والتي تتمثل في (تحديد البرامج الثلاثة التي ترغب في الحصول على الدعم بها – معلومات مفصلة عن المشروع – التحليل المالي والاقتصادي للمشروع – معلومات مرتبطة بمهنة المتقدم) وغيرها من البيانات.

ثم قم بإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة في أماكنها الصحيحة.

ثم اضغط على زر “إرسال“.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا حول شرح شروط وطريقة التسجيل في دعم برنامج ريف، وكذلك طريقة استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية 2022.