نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1443 ، يزداد البحث في المملكة العربية السعودية من قبل أولياء الطلاب عن نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول وذلك بغية تسجيل أبنائهم والاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بدراستهم والطلاع على درجاتهم وتقييم المعلمين لهم في الفروض والاختبارات التي اجتازوها، وبعد اعلان وزارة التعليم السعودية عن اقتراب موعد بدا الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1443 يسعى كافة الاولياء للتسجيل من اجل إمكانية الاستعلام عن نتائج الترم الثاني لعام الدراسي 2021-2022، وذلك بمجرد الانتهاء من الاختبارات ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لكم بشكل مفصل ودقيق طريقة التسجيل في نظام نور ولي الأمر فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1443

يرغب كافة الاولياء في المملكة العربية السعودية تسجيل أبنائهم في نظام نور سواءا في الصف أول الابتدائي او مرحلة رِياض الأطفال او غيرها من المراحل التعليمية، وهاته العملية تتطلب حصول الولي على حساب خاص بولي الأمر في نظام نور التعليمي، وهذا من اجل متابعة سير الدراسة التعليمية للابن وكذلك الاطلاع بشكل دوري على النتائج المتحصل عليها في الاختبارات الخاصة بمختلف الفصول الدراسية الثلاثة والفروض، وفيما يلي خطوات التسجيل الموضحة بشكل دقيق والتي جاءت كالآتي:

في البداية يجب الدخول مباشرة على رابط منصة نور التعليمية

يجب على الولي النقر على رابط تسجيل ولي أمر جديد.

سيتم تحويلك مباشرة على صفحة خاصة بتسجيل كافة المعلومات الشخصية لولي الأمر. من ضمن هذه البيانات: رقم الهَوية الوطنية، رقم الإقامة.

ثم ننقر على عبارة التالي.

بعدها يجب كتابة رقم هويتك ورقم الهاتف المحمول الخاص بك.

بعد إتمام كافة العمليات المذكورة أعلاه سوف يصبح لديك حساب ولي أمر على نظام نور.

يمكنك بكل سهولة تسجيل ابنائك في مختلف المراحل التعليمية على النظام من أجل متابعة سير دراستهم.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يبين طريقة تسجيل طالب جديد على نظام نور بشكل مفصل ودقيق

نظام نور ولي الأمر السعودية

يعتبر نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من بين أبرز الأنظمة التعليمية المتطورة والذي يهدف الى تسهيل العملية التعليمية للطلاب كما يمكن لكافة الاولياء الاطلاع بكل سهولة متابعة أبنائهم والاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بالطلاب بشكل الكتروني دون عناء التنقل الى المدارس خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعرفها السعودية من انتشار فيروس كورونا.