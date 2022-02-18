خطوات لإنشاء عقد زواج إلكترونيًا، كشفت وزارة العدل، عن خطوات إنشاء عقد زواج إلكترونيًا، وذلك عبر بوابة ناجز، مشيرة إلى أن الخدمة تمكن المستفيد من إنشاء عقد إلكتروني بخطوات ميسرة حتى إصدار وثيقة عقد الزواج، كما أعلنت وزارة العدل عن إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، لتسهم في سرعة إنجاز العقد من جوانبه كافة بما في ذلك تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية، حيث أوضحت الوزارة أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج هي: أن يتم التقديم ابتداءً من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية ، كما يمكن التعرف علي طريقة تسجيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز و الخدمات التي يقدمها.



خطوات لإنشاء عقد زواج إلكترونيًا عبر بوابة ناجز

أن يقوم المتقدم بالدخول على بوابة ناجز. ثم من قسم الأسرية، اختيار خدمة «إنشاء عقد زواج». إدخال البيانات المطلوبة (مقدم الطلب الزوج / الزوجة الوكلاء- الولي– الفحص الطبي – الشهود). ثم إرسال الطلب للتحقق منه. المصادقة على الطلب من جميع أطراف العقد. ثم أخيرا اعتماد الطلب وإرساله إلكترونيًا للمأذون لاعتماده.

متطلبات خدمة ناجز

التأكد من إجراء الفحص الطبي قبل موعد جلسة عقد النكاح مع المأذون. ثم إذا كانت الزوجة مطلقة إحضار نسخة من صك الطلاق. إذا كانت المرأة متوفى عنها زوجها إحضار نسخة من صك حصر الورثة.

كم مدة استخراج صك بدل فاقد

أعلنت وزارة العدل السعودية عن مدة استخراج صك بدل فاقد، حيث قالت بأن المدة اللازمة لاستخراج صك بدل فاقد تصل إلى شهرين، والتي تبدأ منذ يوم التقديم بحيث يتم البدء بإجراء التعديلات والتحديثات في الصك، وذلك بالتوافق مع القانون السعودي المقرر في المادة 46 والتي تضم مجموعة الأحكام، بحيث تؤكد عدم الحاجة إلى اللجوء لمؤسسة النقد الدولية للحصول على الصك بدل الفاقد.

العقد الإلكتروني للزواج عبر بوابة ناجز

وأوضحت وزارة العدل، أن المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين بتعبئة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للخدمة، وإدخال بيانات الأطراف والتفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يُحدد موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي، وأكدت الوزارة، أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل وإتمام إجراءات عقد الزواج من المنزل وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية، كما أتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة “ناجز” .