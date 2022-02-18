كم سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات الجديد في السعودية 2022/1443

سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات الجديد في السعودية 1443 قامت المملكة العربية السعودية باستحداث سلم رواتب الحرس الوطني في السعودية هذا العام، وهو التحديث الذي جاء في قيمة الرواتب الأساسية بالإضافة الى العلاوات الخاصة بجميع الاشخاص الذين ينتموا الى سلم رواتب الحرس الوطني في السعودية، وقد قامت وزارة الدفاع السعودية بطرحه خلال الفترة الماضية، وذلك في اطار حرص الحكومة السعودية على توفير احتياجات كافة المواطنين من الموظفين في جميع القطاعات السعودية، وايمانا من السعودية أيضا بقيمة الوظائف التي ينتمي اليها العسكريين في السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب الحرس الوطني الجديد في السعودية مع البدلات.

رواتب الحرس الوطني الجديد في السعودية 1443

تحرص المملكة العربية السعودية الى تعديل قيمة الرواتب التي يحصل عليها جميع الموظفين بكافة القطاعات المختلفة في السعودية من وقت لآخر، وذلك لتوفير مستوى معيشة أفضل لكافة الموظفين نظير ما يقوموا به بجهد كبير بشكلٍ خاص العسكريين والذين ينتمون الى سلم الحرس الوطني في السعودية، والذين يقوموا بتقديم جهد كبير نظير الحفاظ على امن وامان المملكة العربية السعودية، وقد قامت وزارة الدفاع بتحديث رواتب الحرس الوطني التي تختلف بناء على الدرجة التي ينتمي اليها الموظف التابع للمؤسسة، كما قامت بتحديث قيمة العلاوات السنوية التي يحصل عليها الموظفين والتي تختلف أيضا بناء على الدرجة والرتبة الخاص بالموظف، حيث تترواح قيمة الرواتب الخاصة بالحرس الوطني في السعودية ما بين 6600 ريال سعودي والتي تصل الى حوالي 18600 ريال سعودي بناء على الدرجة الخاصة بالموظف.

بدلات الحرس الوطني السعودي 1443

بدلات رتبة ملازم الحرس الوطني السعودي 330 ريال سعودي.

وبدلات رتبة ملازم أول الحرس الوطني السعودي 380 ريال سعودي.

بدلات رتبة نقيب الحرس الوطني السعودي 230 ريال سعودي.

وبدلات رتبة رائد الحرس الوطني السعودي 320 ريال سعودي.

بدلات رتبة مقدم الحرس الوطني السعودي 405 ريال سعودي.

وبدلات رتبة عقيد الحرس الوطني السعودي 510 ريال سعودي.

بدلات رتبة عميد الحرس الوطني السعودي 565 ريال سعودي.

وبدلات رتبة لواء الحرس الوطني السعودي 635 ريال سعودي.

سلم رواتب الحرس الوطني في السعودية مع البدلات 1443

سلم رواتب الحرس الوطني في السعودية هو الذي ينظم قيمة الرواتب المستحقة لجميع الموظفين التابعين للحرس الوطني في السعودية بشكل عام، حيث يعتبر الحرس الوطني هو احد القطاعات أو المؤسسات الهامة التي تنتمي الى وزارة الدفاع السعودية وتتضمن عدد كبير من الدرجات الخاصة بالموظفين، وقد تم تحديث سلم رواتب الحرس الوطني ليتضمن اكثر من قيمة مستحقة، والذي بدأ تطبيقه خلال الفترة الماضية بقرار من الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الدفاع، لتتراوح قيمة البدلات ما بين 330 ريال سعودي وحتى 635 ريال سعودي.