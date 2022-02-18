طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت www.reef.gov.sa

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عمر شويل - جدة شروط وطريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت reef.gov.sa وكم مبلغ دعم ريف من أهم وأبرز الموضوعات التي يبحث عنها العديد من ربات البيوت والأسر المنتجة العاملة في قطاع الزراعة بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن قامت حكومة المملكة بإطلاق منصة ريف التي تهدف إلى تحسين أنماط الحياة في كافة أنحاء المناطق الريفية بالمملكة، وذلك من خلال تقديم دعم مادي في العديد من القطاعات الخاصة بمجال الزراعة والمنتجات الريفية مثل (السمن، الزبدة، القشدة، الشمع ، زيت السمسم، زيت التين الشوكي، الفواكه المجففة، المطاعم والمقاهي الريفية، صناعة شباك صيد الأسماك، طحن وتعبئة المنتجات البعلية، منتجات البن والقهوة، تعبئة العسل.. إلخ) وغيرها من القطاعات الهامة التي تحصل على الدعم.

بالإضافة إلى ذلك فيقوم البرنامج بتقديم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تساعد على زيادة وعي المزارع مما يساعد على زيادة الإنتاج، وتسهيلاً على كافة المواطنين قامت وزارة الزراعة والبيئة والمياه بتوفير منصة ريف الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على دعم ريف، ولقبول طلبك لابد من توافر شروط تسجيل دعم ريف والتي سنتناولها في حيثيات هذا المقال بالتفصيل بجانب خطوات التسجيل في برنامج ريف 2022.

شروط التسجيل في دعم ريف 1443

ليتمكن المواطنين من التسجيل في دعم ريف والاستفادة من برنامج ريف للدعم المالي يجب على المواطنين استيفاء بعض الشروط الهامة والتي تتمثل في الآتي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو على الأقل حامل لبطاقات التنقل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

يشترط أن يكون المتقدم من المقيمين في المناطق التي تشملها برنامج ريف.

أن يكون المتقدم من العاملين في مجال الزراعة.

يحصل المتقدم على 54 ألف ريال كحد أدنى لدعم المشروعات السنوية.

وجود حساب بنكي فعال باسم المتقدم.

ألا يزيد دخا المتقدم عن 6 الاف ريال سعودي.

ضرورة توافر كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة

بعد التأكد من توافر كافة شروط برنامج دعم ريف فبإمكان المتقدم أن يقوم بالتقديم عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف من خلال اتباع النقاط التالية:

أولاً زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.

بعد ذلك اضغط على زر “ بدء الدعم “، سيتم الانتقال إلى التبويب الخاص بإنشاء حساب جديد قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – كلمه السر – تأكيد كلمة المرور- رقم الهاتف – تأكيد رقم الهاتف الجوال – رمز التحقق الذي سيصلك في رسالة على هاتفك).

“، سيتم الانتقال إلى التبويب الخاص بإنشاء حساب جديد قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – كلمه السر – تأكيد كلمة المرور- رقم الهاتف – تأكيد رقم الهاتف الجوال – رمز التحقق الذي سيصلك في رسالة على هاتفك). ثم قم بالنقر على زر “ تسجيل الدخول “.

“. بعد ذلك قم بتحديد تحديد البرنامج الذي تريد الحصول على الدعم بها، ومن ثم قم بتسجيل البيانات المطلوبة حول البرامج التي تم تحديدها وتتمثل في: (معلومات مفصلة عن المشروع – دراسة جدوى للمشروع الذي يحتاج إلى دعم – التحليل المالي والاقتصادي للأنشطة التي سيتم إنجازها – معلومات شخصية حول مهنة المتقدم).

ثم قم باستكمال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

وفي النهاية انقر على زر “إرسال“.

كم يبلغ الدعم الريفي

تبلغ قيمة الدعم الريفي التي يحصل عليها المستفيدين لا تزيد عن 54 ألف ريال سعودي مقسمة على 18 شهر وهذا من شروط الحصول على الدعم الريفي، ويتم صرف الراتب الشهري في للمواطنين في الأيام العشر الأولى من كل شهر ميلادي.

تتمثل حاسبة الدعم الريفي في (قسمة إجمالي مبلغ الدعم على 18)، مثال: في حالة حصول المتقدم على إجمالي مبلغ دعم 36000 ريال سعودي فإن المتقدم سيحصل شهرياً على 2000 ريال سعودي (36000 / 18 = 2000).

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط برنامج ريف وطريقة التسجيل في دعم ريف 1443، كما تعرفنا على موعد نزول الدعم في حسابات المواطنين وكذلك قيمة الدعم التي يحصل عليها المواطنين.