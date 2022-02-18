كم سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 و راتب جندي أمن الحج والعمرة مع البدلات 1443

كم سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 تعتبر وظائف امن الحج والعمرة واحدة من أهم الوظائف التي يلتحق بها عدد كبير من الأشخاص في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، والذين يرغبوا في التقديم اليها كل عام مع بداية موسم الحج والعمرة في السعودية، حيث يستلزم وظائف الامن التي تعمل على تنظيم وترتيب القادمين لأداء مواسم الحج والعمرة توفير الأمن والنظام لكافة المتواجدين في الحرم، وهي الوظائف التي يتم تحديد سلم الرواتب الخاص بها مسبقا بشكل سنوي من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الحج والعمرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب أمن الحج والعمرة مع البدلات 1443.

كم سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 في السعودية

تتبع قوات الأمن الخاصة بتنظيم الحج والعمرة في السعودية الى وزارة الداخلية، حيث تكون رواتب القوات الخاصة والأمن مختلفة بشكل كبير وذلك لكون هذه المؤهلات مختلفة ما بين الافراد، فنجد ان الرتبة العسكرية التي يشغلها الفرد في هذه الوظائف تقدم اختلاف كبير من حيث قيمة الراتب، حيث تختلف الرواتب التي يحصل عليها جميع الموظفين في وظائف أمن الحج والعمرة في السعودية والتابعين لقوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتم الحرص على تحديث قيمة الرواتب التي يتقاضاها الاشخاص تبعا لسلم الرواتب بشكل مستمر، وذلك في اطار حرص الحكومة السعودية الى تقديم رواتب تناسب احتياجات الموظفين بهذه الوظائف التي تثمل اهمية وقيمة كبيرة.

سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443

لدرجة جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء 1 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215 2 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575 3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935 4 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295 5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655 6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015 7 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375 8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735 9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095 10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455 11 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815 12 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175 13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535 14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895 15 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

كم راتب جندي أمن الحج والعمرة مع العلاوات

راتب جندي قوات أمن الحج والعمرة إلى 7000 ريال سعودي.

راتب جندي أول في قوات أمن الحج والعمرة إلى 8900 ريال.

راتب جندي للشهر الأول حوالي 3220 ريال سعودي وعلاوة سنوية بقيمة 130 ريال سعودي.

راتب الجندي أول على 3395 ريال سعودي يحصل على 145 ريال علاوة سنوية

راتب العريف على راتب 3765 ريال سعودي ويحصل 175 ريال علاوة.

سلم رواتب أمن الحج والعمرة مع البدلات 1443

القوات الخاصة بأمن الحج والعمرة في السعودية هي واحدة من أهم القوات الأمم التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتقاضى رواتب مميزة نظير ما يقوموا به من جهود جبارة على مدار موسم الحج والعمرة من كل عام، حيث يتم طرح هذه الوظائف كل عام بناء على بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها ويتم التقديم الكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية، وتختلف قيمة الرواتب التي يحصل عليها الأشخاص التابعين لوظائف امن الحج والعمرة والتي تتراوح ما بين 18660 ريال سعودي وبين 608 ريال سعودي، كما تختلف أيضا قيمة العلاوات التي يحصل عليها الافراد تبعا للرتبة التي ينتمي اليها الموظف رسميا.