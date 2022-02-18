نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 و راتب جندي أمن الحج والعمرة مع البدلات 1443 في المقال التالي
كم سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 تعتبر وظائف امن الحج والعمرة واحدة من أهم الوظائف التي يلتحق بها عدد كبير من الأشخاص في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، والذين يرغبوا في التقديم اليها كل عام مع بداية موسم الحج والعمرة في السعودية، حيث يستلزم وظائف الامن التي تعمل على تنظيم وترتيب القادمين لأداء مواسم الحج والعمرة توفير الأمن والنظام لكافة المتواجدين في الحرم، وهي الوظائف التي يتم تحديد سلم الرواتب الخاص بها مسبقا بشكل سنوي من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الحج والعمرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب أمن الحج والعمرة مع البدلات 1443.
كم سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 في السعودية
تتبع قوات الأمن الخاصة بتنظيم الحج والعمرة في السعودية الى وزارة الداخلية، حيث تكون رواتب القوات الخاصة والأمن مختلفة بشكل كبير وذلك لكون هذه المؤهلات مختلفة ما بين الافراد، فنجد ان الرتبة العسكرية التي يشغلها الفرد في هذه الوظائف تقدم اختلاف كبير من حيث قيمة الراتب، حيث تختلف الرواتب التي يحصل عليها جميع الموظفين في وظائف أمن الحج والعمرة في السعودية والتابعين لقوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتم الحرص على تحديث قيمة الرواتب التي يتقاضاها الاشخاص تبعا لسلم الرواتب بشكل مستمر، وذلك في اطار حرص الحكومة السعودية الى تقديم رواتب تناسب احتياجات الموظفين بهذه الوظائف التي تثمل اهمية وقيمة كبيرة.
سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443
|لدرجة
|جندي
|جندي أول
|عريف
|وكيل رقيب
|رقيب
|رقيب أول
|رئيس رقباء
|1
|3220
|3395
|3765
|4455
|5260
|6180
|7215
|2
|3350
|3540
|3940
|4665
|5510
|6480
|7575
|3
|3480
|3685
|4115
|4875
|5760
|6780
|7935
|4
|3610
|3830
|4290
|5080
|6010
|7080
|8295
|5
|3740
|3975
|4465
|5295
|6260
|7380
|8655
|6
|3870
|4120
|4640
|5505
|6510
|7680
|9015
|7
|4000
|4265
|4815
|5715
|6760
|7980
|9375
|8
|4130
|4410
|4990
|5925
|7010
|8280
|9735
|9
|4260
|4555
|5165
|6135
|7260
|8580
|10095
|10
|4390
|4700
|5340
|6345
|7510
|8880
|10455
|11
|4520
|4845
|5515
|6555
|7760
|9180
|10815
|12
|4650
|4990
|5690
|6765
|8010
|9480
|11175
|13
|4780
|5135
|5865
|6975
|8260
|9780
|11535
|14
|4910
|5280
|6040
|7185
|8510
|10080
|11895
|15
|5040
|5425
|6215
|7395
|8760
|10380
|12255
كم راتب جندي أمن الحج والعمرة مع العلاوات
- راتب جندي قوات أمن الحج والعمرة إلى 7000 ريال سعودي.
- راتب جندي أول في قوات أمن الحج والعمرة إلى 8900 ريال.
- راتب جندي للشهر الأول حوالي 3220 ريال سعودي وعلاوة سنوية بقيمة 130 ريال سعودي.
- راتب الجندي أول على 3395 ريال سعودي يحصل على 145 ريال علاوة سنوية
- راتب العريف على راتب 3765 ريال سعودي ويحصل 175 ريال علاوة.
سلم رواتب أمن الحج والعمرة مع البدلات 1443
القوات الخاصة بأمن الحج والعمرة في السعودية هي واحدة من أهم القوات الأمم التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتقاضى رواتب مميزة نظير ما يقوموا به من جهود جبارة على مدار موسم الحج والعمرة من كل عام، حيث يتم طرح هذه الوظائف كل عام بناء على بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها ويتم التقديم الكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية، وتختلف قيمة الرواتب التي يحصل عليها الأشخاص التابعين لوظائف امن الحج والعمرة والتي تتراوح ما بين 18660 ريال سعودي وبين 608 ريال سعودي، كما تختلف أيضا قيمة العلاوات التي يحصل عليها الافراد تبعا للرتبة التي ينتمي اليها الموظف رسميا.
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