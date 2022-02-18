تمويل 50 ألف ريال بدون كلفة أجل

تقدم شركة اليسر افضل منتج تمويلي لجميع المواطنين السعودين يصل الي 50 الف ريال سعودي وبدون كفيل، حيث تعد شركة اليسر هي اهم الشركات التي توفر دائما منتجات تمويلية مختلفة كما تقدم بالعديد من التسهيلات التي يبحث عنها المواطن عند التقديم علي التمويل الشخصي، وسوف نوضح جميع الشروط التي يمتلكها التمويل.

يقدم التمويل من شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين، وهو منتج تمويلي متميز ويمتلك العديد= من التسهيلات، كما انه متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، حيث انه يحتوي علي بعض الشروط التي لا بد ان يقوم العميل بتوافرها عند رغبته في التقديم علي التمويل الشخصي، وسوف نوضح جميع الشروط من خلال الفقرة كالاتي:

يشترط أولا ان يكون المواطن المتقدم موظف سواء بأحد القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة.

راتب شهري لا يقل عن 200 الف ريال سعودي وذلك من اجل موافقة شركة إمكان علي التمويل الشخصي.

يشترط تقديم سجل ائتماني عند التقديم علي المنتج التمويل التي يصل بقيمة 50 الف ريال سعودي.

مدة خدمة العمل التي قضها العميل يشترط ان لا تقل عن ستة اشهر للعاملين بأحد القطاعات الخاصة.

خدمة عمل لا تقل عن 3 أشهر للعملاء الموظفين بأحد القطاعات الحكومية.

عمر العميل لاغ ينقص عن 25 عام ولا يزيد عن ستون عام ذلك من اجل اتمام الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي.

طريقة التقديم علي التمويل الشخصي من شركة إمكان

يمكن التقديم علي التمويل الشخصي من خلال الموقع الرسمي التابع لشركة اليسر، ولاكن يجب توافر بعض المستندات اللازمة قبل البدأ في التقديم علي التمويل الشخصي، والتي سوف نوضحها كالتالي: