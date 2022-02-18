شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، أطلقت وزارة الموارد البشرية السعودية برنامج الضمان الاجتماعي المطور وهو من أهم برامج المساعدة الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية لمواطنيها، كما وضعت لهذا الشأن وزارة الموارد البشرية منصة للتسجيل في الضمان الاجتماعي لتسهيل العملية والحصول على الدعم الحكومي في ظل قصور المواطنين عن تلبية حاجياتهم اليومية لانخفاض قدراتهم الشرائية، وأيضا إعانتهم للحصول على مؤهلات وكفاءات تمكنهم من الاندماج في ميدان العمل وبالتالي تحسين المستوى المعيشي. وفي ما يلي سنستعرض شروط الاستفادة من الضمان المطور 1443 وكيفية التسجيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية شروط استحقاق التسجيل في الضمان الاجتماعي لمواطنيها وهي كما يلي:

الجنسية السعودية أن يكون المتقدم للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور سعوديا.

الإقامة الدائمة داخل المملكة.

عدم ملكية عقارات.

عدم ملكية منقولات إذا كانت باهضه الثمن.

أن لا يكون المتقدم مقيما في مركز إيواء حكومي.

أن يكون دخله أقل من 550 ريال سعودي ودخال أسرته لا يتجاوز 1100 ريال.

يستفيد أيضا من الضمان المطور الأفراد ذوو الإعاقات أو العاهات المستدامة وكذا الحالات الاجتماعية المبينة في الموقع الرسمي للوزارة الوصية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

منصة التسجيل في الضمان الاجتماعي وضعتها وزارة الموارد البشرية السعودية لتمكين المواطنين من التسجيل في الضمان المطور بطريقة سهلة، وتتمثل الخطوات التسجيل فيما يلي:

الخطوة الأولى: الدخول لموقع وزارة الموارد البشرة السعودية.

تسجيل حساب جديد في حال لم يكن له حساب

كتابة كتابة كل المعلومات الشخصية بدقة.

كتابة كود البطاقة الخاص بالمستفيد.

إدراج رقم الهاتف ورقم الهوية.

ثم كتابة رمز التحقق والموافقة على الشروط والأحكام،

إرفاق المستندات بشكل إلكتروني.

النقر على عبارة ارسال

كما يمكن الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح عملية التسجيل بشكل مفصل ودقيق

وفي الأخير نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن الشروط الرئيسية التي يستطيع من خلالها المواطن السعودي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الأيام القليلة الماضية.