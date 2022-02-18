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عمر شويل - جدة كيف اغير رقم الجوال في حساب المواطن 1443 ه وكيفية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن لحماية الأسر السعودية وحماية الإصلاحات في المملكة العربية السعودية وكيفية تغيير الرقم السري في حساب المواطن وأهداف البرنامج للمستفيدين من الدعم النقدي من المستحقين.

كيف اغير رقم الجوال في حساب المواطن 1443

يمكن للمستخدمين والمسجلين في حساب المواطن في إمكانية تغير رقم الجوال بالخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع حساب المواطن.

ثم تسجيل الدخول للمستخدم وكتابة كلمة مرور الحساب.

النقر على بيانات المستخدم من الحساب.

الضغط على تغير رقم الجوال في حساب المواطن.

كتابة بيانات التحقق من الحساب لتغيير رقم الجوال.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة رقم بطاقة الأحوال.

ثم كتابة تاريخ الميلاد للمستفيد.

تاريخ انتهاء الهوية الوطنية.

ثم رقم الجوال للمستفيد.

الضغط على تغيير.

كتابة كلمة المرور المرسلة إلى الرقم الجديد لتوثيق الرقم الجديد في الحساب.

النقر على توثيق.

ثم يتم تغيير رقم الجوال بنجاح.

نسيت رقم الجوال في حساب المواطن

يمكن حل مشكلة نسيت رقم الجوال في حساب المواطن وذلك للمستفيدين في حساب المواطن بالطريقة التالية:

الاتصال على الرقم المجاني الخاص بخدمة العملاء 19912.

ثم تقديم الطلب للتغيير إلى موظف الخدمة.

ثم تزويد الموظف برقم حساب المواطن الخاص بالعميل ورقم الهوية.

التحقق من صحة البيانات للمستخدم برقم الجوال.

ثم تغيير كلمة السر للوصول إلى الحساب بسهولة ويسر.

كيف اغير كلمة المرور في حساب المواطن

بإمكان العميل المسجل في حساب المواطن صوتك مسموع بتغير كلمة المرور بالطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي في حساب المواطن.

ثم الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق صحيحا.

النقر على تغيير.

ثم كتابة بيانات التغيير لكلمة المرور في حساب المواطن.

تسجيل كلمة المرور الحالية.

ثم تحديد كلمة المرور الجديدة.

ثم التأكد على كلمة المرور وإدخالها مرة اخري.

النقر على تغيير.

ثم يستقبل المستخدم رسالة نصية بنجاح عملية تغيير كلمة المرور في حساب المواطن.

طريقة تغيير رقم الحساب في حساب المواطن

يمكن للمستخدم تغيير رقم الحساب في حساب المواطن بالخطوات التالي:

الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي.

كتابة رقم الهوية للعميل.

ثم كتابة كلمة مرور الحساب.

إدخال رقم التحقق صحيح والنقر على الدخول.

ثم استكمال تعبئة الطلب من قائمة الخيارات.

ثم ينقل المستخدم إلى صفحة خدمات.

النقر على بيانات الحساب البنكي من القائمة.

كتاب رقم الحساب البنكي الجديد.

ثم تأكيد الرقم البنكي الجديد.

إقرار صحة الحساب البنكي للمستفيد.

النقر على حرص.

استقبال رسالة نصية على جوال المستخدم بتغيير رقم الحساب بنجاح.

ونكون بذلك قد قمنا بتسهيل ومعرفة الخطوات الأزمة للمواطن كيف اغير رقم الجوال في حساب المواطن وكتابة كلمة المرور الخاصة وتغيير كلمة السر الخاصة بالمستخدم وتغيير رقم الحساب في حساب المواطن.