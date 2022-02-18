نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد جواز السفر السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب المواطنين في المملكة العربية السعودية من معرفة رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي الصلاحية 1443 ه والرسوم المستحقة على التجديد وطريقة التجديد وقد وضحت الإدارة العامة للجوازات في المملكة إلى ضرورة تجديد الجواز فور انتهاءه ليتمكن المواطن من السفر إلى أي مكان يريده سواء في الداخل أو الخارج وسوف نقوم بمعرفة تكلفة التجديد لإصدار الجواز الجديد.

جواز السفر السعودي

يعد جواز السفر السعودي بمثابة وثيقة رسمية للمواطن السعودي ليتمكن من السفر داخل وخارج المملكة ويعتبر هوية وطنية للمواطن لأثبات الجنسية السعودية لحامل الجواز وتوفر الشروط الواجبة للحصول على الجواز واستخرج وهو جواز عالمي ويقع في الدرجة 67 عالميا ويعد الجواز السعودي من أقوى الجوازات على مستوى العالم لتمكن المواطن السعودي من السفر إلى اكثر من 69 دولة أجنبية بدون الحاجة إلى استخراج تأشيرة لها.

ما هي مكونات جواز السفر السعودي

يشتمل الجواز السعودي على 48 صفحة مدون بها البيانات التالية:

صورة حامل الجواز.

نوع وثيقة الجواز.

رمز المملكة العربية السعودية sau.

رقم الجواز بالانجليزي.

الاسم بالانجليزي.

تاريخ الميلاد هجري وميلادي.

وتاريخ أصدار الجواز ميلادي وهجري.

تاريخ انتهاء الجواز ميلادي وهجري.

الجنس / ذكر أو أنثى.

مكان صدور الجواز.

وجود شفرة بها جميع البيانات.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي

بالنسبة لرسوم الجوازات فإنها تختلف بعضها البعض لاختلاف مدة صلاحية الجواز من 5 إلى 10 سنوات وذلك في النقاط التالية:

تجديد الجواز السعودي لمدة 10 سنوات 600 ريال سعودي وذلك لمن هم اكبر من 21 عاما.

تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات 300 ريال سعودي.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

هناك بعض الشروط لتجديد الجواز السعودي وهي كالتالي:

انتهاء مدة صلاحية جواز السفر.

تسديد الرسوم.

دفع جميع المخالفات والغرامات المرورية لصاحب الجواز.

وضع صورة شخصية لصاحب الجواز.

وضع البصمة لصاحب الجوال.

إذا كان صاحب الجواز اقل من 21 عاما يجدد من قبل ولي الأمر.

إذا كان صاحب الجواز اكبر من 21 عاما يجدد الجواز على حسابه في منصة ابشر السعودية.

وجود صاحب الجواز داخل المملكة العربية السعودية.

يجدد الجواز بناءا على رغبة المواطن اكبر من 21 عاما من 5 إلى 10 سنوات حسب طلبه.

كيفية تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة ابشر السعودية

يمكن للمواطن السعودي تجديد جواز السفر عبر ابشر ببعض الخطوات الآتية.

الدخول إلى موقع ابشر.

الضغط على الأفراد.

تسجيل الدخول.

التحقق بالموقع.

النقر على خدمات.

خيارات الجوازات.

النقر على تجديد الجواز

ثم التأكد من صحة جميع البيانات.

ثم كتابة مدة تجديد الجواز من 5 إلى 10 سنوات.

كتابة الفرع والمدينة التابع لها.

ثم موافقة صاحب الجواز على جميع الأحكام والشروط والقرارات.

ثم النقر على تجديد الجوازات.

ونكون بذلك قد قمنا بمعرفة الجواز السعودي وأهميته بالنسبة للمواطن والرسوم المستحقة لاستخراجه وتجديد الجواز وشروط التجديد للجواز وكيفية تجديده عبر منصة ابشر السعودية.