كيف اسجل في توكلنا بدون إقامة 1443 ، زادت في الآونة الأخيرة عملية البحث الإلكتروني للكثير من الوافدين المقيمين بالمملكة العربية السُّعُودية عن كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا بدون رَقَم الإقامة و باستخدام رَقَم الحدود وذلك بعد أن أصبح الكثير من الخِدْمَات الحكومية السُّعُودية تنتهي من خلال تطبيق توكلنا الذي قامت الحكومة بإطلاقه ليقوم كل من يريد الحصول على خدمه حكومية يحصل عليها من خلال الدخول إلى هذا التطبيق (توكلنا)، وذلك تماشيا مع الاحترازات الصحية التي فرضتها الحكومة السُّعُودية للحد من انتشار الأمراض، ومن خلال موقع ثقفني سنقوم بتقديم بعض الخطوات اللازمة لعملية التسجيل الإلكتروني في تطبيق توكلنا بدون رَقَم الإقامة واستخدام رقم الحدود الخاص بالشخص صاحب الطلب.

كيف اسجل في توكلنا بدون إقامة

يعتبر تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي قامت المملكة العربية السعودية بإطلاقها في السنوات القليلة الماضية، حيث يوفر للمواطنين الكثير من الخدمات في مجالات كثيرة مثل معرفة فصيلة دمي من توكلنا وغيرها من الخدمات الأخري الهامة، ويوجد بعض الخطوات اللازمة لكل من يريد التسجيل في تطبيق توكلنا بدون رقم الإقامة، وذلك يتم باستخدام رقم الحدود من الأشخاص الوافدين المقيمين بالمملكة الذي يحصل عليه كل شخص يدخل الأراضي السُّعُودي، ومن هذه الخطوات اللازمة لعملية التسجيل ما يلي:

يجب قيام الشخص المقيم بالمملكة بتحميل تطبيق توكلنا.

يتم تحميل التطبيق على جميع أنواع أجهزه الهواتف الذكية.

أو الدخول علي الموقع الرسمي توكلنا.

اختيار أيقونة تسجيل جديد والضغط عليها.

على الشخص تسجيل كافة المعلومات الخاصة به اللازمة لعملية التسجيل ومنها (إدخال رَقَم الحدود الخاص به ، تاريخ الميلاد الخاص به بالتقويمين الهجري والميلادي إذا تطلب ذلك ، تسجيل رَقَم الهاتف الجوال الخاص به)

اطّلاع الشخص على جميع الشروط المطلوبة وفي حالة الموافقة يقوم بالضغط على زر موافق.

سيصل المستخدم رسالة نصيه مدون فيها رمز تأكيد فعليه أن يقوم إدخاله صحيحاً.

يقوم بتسجيل العنوان الخاص به الذي يقيم فيه وقت تقديم الطلب.

يوجد بعض الأسئلة لابد أن يقوم بالإجابة عليها الوافد المقيم صحيحة.

اختيار أيقونة تسجيل والضغط عليها.

وأخيرا تكون قد تمت عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح في توكلنا بدون رقم الإقامة وباستخدام رَقَم الحدود.

طريقة تسجيل الدخول في توكلنا

لمن مازال لا يعرف طريقة التسجيل في توكلنا، فهي تتمثل في مجموعة من الخطوات يجب القيام بإتباع هذه الخطوات للاستفادة من كافة الخِدْمَات التي يقدمها تطبيق توكلنا، ومن هذه الخطوات اللازمة لعملية الدخول ما يلي: