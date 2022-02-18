مخالفات الذوق العام بالسعودية وغرامة قدرها 500 ريال على ارتداء هذا اللباس

أقرت وزارة الداخلية السعودية تعديلا هام فيما يتعلق بلائحة مخالفات الذوق العام بالسعودية، حيث أجرت تعديل بالأخص على المادة السابعة والتاسعة من اللائحة، حيث أضافت مخالفة جديدة على اللائحة، حرصا من المملكة على الحفاظ على الذوق العام، في شتى أنحاء المملكة، وأصبحت لائحة المخالفات تنص على 20 مخالفة بدلا من 19، كما أكدت على ضرورة الالتزام باللائحة وعدم مخالفة تلك المواد، حتى لا يقع المواطنين تحت طائلة العقوبات والغرامات المالية من قبل الداخلية السعودية.

عقوبة مخالفة الذوق العام الجديدة

تتمثل عقوبة المخالفة الجديدة كما أقرتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عقوبة مالية، وهي غرامة مالية تتراوح ما بين 250 إلى 500 ريال سعودي، وذلك فى حالة ارتداء الشورت داخل المساجد والدوائر والجهات الحكومية فقط، والتي تم إدراجها فى لائحة مخالفات الذوق العام، والتي تم الموافقة عليها من قبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ضمن عدد 19 مخالفة تتراوح قيمة عقوبتها المالية، من 50 ريال حتى 6 آلاف ريال سعودي.

أبرز مخالفات لائحة الذوق العام

تصرف خادش للحياء.

الأصوات الموسيقية المرتفعة داخل الأحياء السكنية.

عدم الإلتزام بإزالة مخلفات الحيوانات الأليفة.

ارتداء ملابس غير لائقة.

تحذيرات النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية

حظرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الموقع الرسمي لها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، من القيام بارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني، تنطوي على أي عنف بدني أو اعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة تعد بمثابة ارتكاب الشخص لجريمة، ومن ثم فهي تعد من الأفعال الموجبة للتوقيف، كما يعاقب مرتكبيها بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي.

الحالات التي لا يجوز بها تداول الغذاء

أوضحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر الحالات التي لا يجوز تداول الغذاء بها، وهي: