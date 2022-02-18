نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب دعم حساب المواطن عبر الحاسبة التقديرية في المقال التالي
كيفية حساب دعم حساب المواطن ، حيث أطلق برنامج حسابات المواطن تطبيقًا جديدًا للمساعدة في تحديد مبلغ النفقة المستحقة ، وهو حاسبة حساب المواطن ، حيث سيكتشف المواطنون مبلغ النفقة المستحقة للشهر وسيكتشف المستفيدون المبلغ النقدي المطلوب دعمه ، كل شهر من خلال برنامج تسجيل الجنسية. من أهم برامج الدعم المعروضة ، المصممة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوياتهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الخاصة من المأكل والشرب والمأوى ، خاصة في الظروف الاقتصادية. يسعى Citizen للرد على جميع استفسارات وطلبات المواطن في أسرع وقت ممكن.
كيفية حساب دعم حساب المواطن
يقدم برنامج حساب المواطن حاسبة حساب المواطن ، وهي آلة حاسبة يمكن لجميع المستخدمين استخدامها لعرض رسوم الدعم المستحقة للشهر الحالي ومقدار الدعم النقدي الذي يتلقونه من البرنامج كل شهر. تستخدم الآلة الحاسبة على النحو التالي:
- انتقل إلى حاسبة برنامج حساب المواطن
- سيكون لديك سؤالان ، الأول هو ما إذا كان لديك حساب دعم المواطن ، والثاني هو ما إذا كنت رب الأسرة أو كنت مستقلاً.
- إذا نقرت على تحديد رب الأسرة ، فسيتم عرض سلسلة من الحقول الخاصة بحالة الإعالة التي تزيد عن 18 عامًا وتحت ، بالإضافة إلى إجمالي دخل الأسرة.
- إذا تم تحديد أحد البرامج ، سيطلب منك البرنامج إدخال فئة دخل.
- قم بتأكيد المبلغ المحدد أثناء عملية التسجيل وبيانات الحليف المحددة أثناء عملية التسجيل.
- انقر فوق زر التقديرات.
ما هي معايير التسجيل بحساب المواطن
- يجب على الأفراد الراغبين في التسجيل للحصول على حساب المواطن استيفاء المعايير التالية لتلقي الدعم المالي من البرنامج ، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المواطنون من أصل سعودي وجنسية ، باستثناء حاملي بطاقة الهاتف المحمول وأبناء وأزواج المواطنين السعوديين وزوجات المواطنين السعوديين.
- يجب أن يكون محل إقامة المواطن في المملكة ثابتاً ، وألا يكون مقيمًا في أي مركز أو سجن تابع لدائرة حكومية.
- يجب أن تتطابق البيانات المبلغ عنها من قبل الأفراد فيما يتعلق بعملية التسجيل مع البيانات التي تحتفظ بها المنظمات أو المؤسسات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون دخل الشهري للفرد أقل من الدخل المشروط في إطار البرنامج.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ