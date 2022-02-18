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كيفية حساب دعم حساب المواطن عبر الحاسبة التقديرية

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عمر شويل - جدة كيفية حساب دعم حساب المواطن عبر الحاسبة التقديرية - ثقفني

كيفية حساب دعم حساب المواطن ، حيث أطلق برنامج حسابات المواطن تطبيقًا جديدًا للمساعدة في تحديد مبلغ النفقة المستحقة ، وهو حاسبة حساب المواطن ، حيث سيكتشف المواطنون مبلغ النفقة المستحقة للشهر وسيكتشف المستفيدون المبلغ النقدي المطلوب دعمه ، كل شهر من خلال برنامج تسجيل الجنسية. من أهم برامج الدعم المعروضة ، المصممة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوياتهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الخاصة من المأكل والشرب والمأوى ، خاصة في الظروف الاقتصادية. يسعى Citizen للرد على جميع استفسارات وطلبات المواطن في أسرع وقت ممكن.

كيفية حساب دعم حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن حاسبة حساب المواطن ، وهي آلة حاسبة يمكن لجميع المستخدمين استخدامها لعرض رسوم الدعم المستحقة للشهر الحالي ومقدار الدعم النقدي الذي يتلقونه من البرنامج كل شهر. تستخدم الآلة الحاسبة على النحو التالي:

  1. انتقل إلى حاسبة برنامج حساب المواطن
  2. سيكون لديك سؤالان ، الأول هو ما إذا كان لديك حساب دعم المواطن ، والثاني هو ما إذا كنت رب الأسرة أو كنت مستقلاً.
  3. إذا نقرت على تحديد رب الأسرة ، فسيتم عرض سلسلة من الحقول الخاصة بحالة الإعالة التي تزيد عن 18 عامًا وتحت ، بالإضافة إلى إجمالي دخل الأسرة.
  4. إذا تم تحديد أحد البرامج ، سيطلب منك البرنامج إدخال فئة دخل.
  5. قم بتأكيد المبلغ المحدد أثناء عملية التسجيل وبيانات الحليف المحددة أثناء عملية التسجيل.
  6. انقر فوق زر التقديرات.

ما هي معايير التسجيل بحساب المواطن

  1. يجب على الأفراد الراغبين في التسجيل للحصول على حساب المواطن استيفاء المعايير التالية لتلقي الدعم المالي من البرنامج ، وهي كالتالي:
  • يجب أن يكون المواطنون من أصل سعودي وجنسية ، باستثناء حاملي بطاقة الهاتف المحمول وأبناء وأزواج المواطنين السعوديين وزوجات المواطنين السعوديين.
  • يجب أن يكون محل إقامة المواطن في المملكة ثابتاً ، وألا يكون مقيمًا في أي مركز أو سجن تابع لدائرة حكومية.
  • يجب أن تتطابق البيانات المبلغ عنها من قبل الأفراد فيما يتعلق بعملية التسجيل مع البيانات التي تحتفظ بها المنظمات أو المؤسسات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
  • يشترط أن يكون دخل الشهري للفرد أقل من الدخل المشروط في إطار البرنامج.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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