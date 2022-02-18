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عمر شويل - جدة إجازة يوم التأسيس وزارة الموارد البشرية 1443 ، لم يفصلا عن يوم تأسيس المملكة العربية السعودية سوي أيام قليلة، حيث يحتفل الشعب السعودي كل عام بهذه الذكري والتاريخ الغالي علي قلوبهم تاريخ العزة والفخر، يستعد لأيام الإجازة الخاصة بيوم التأسيس جميع فئات الشعب وينتظرون هذه الإجازة بفارغ الصبر لقد تم تحديد أيام إجازة يوم التأسيس، ونظرا لاتجاه جميع محركات البحث السعودي هذه الأيام لعرفة أيام الإجازة المحددة سوف ينقلها اليوم موقع ثقفني بالتفاصيل، بالإضافة إلي جميع المعومات الخاصة بهذا اليوم.

إجازة يوم التأسيس وزارة الموارد البشرية

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن سليمان الراجحي بأن إجازة يوم التأسيس فتشمل القطاعين الحكومي والخاص وقد قام بالإعلان عن ذلك من خلال بيان ملك القارئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وانه سيكون بالتحديد فى اليوم الثاني والعشرون من شهر فبراير من العام الجاري 2022م، حيث إن في التاريخ الميلادي هذا اليوم ثابت من كل عام، وسيكون إجازة رسميه احتفالا بهذا اليوم الوطني العظيم في جميع القطاعات.

احتفالات يوم التأسيس السعودي

تحتفل المملكة العربية السُّعُودية كل عام بيوم التأسيس السعودي الذي يعتبر من أغلي الأيام على قلوب جموع الشعب السعودي تقليدا للأجداد الذين قاموا بهذا التأسيس منذ اكثر من ثلاث قرون، وقد قام العديد من موظفي القطاعين العام والخاص وزاره الموارد البشرية التساؤل عن كم باقي علي يوم التأسيس وهل سيكون هذا اليوم إجازة لهم الحق فيها أم لا فقد قامت وزاره الموارد البشرية في التأكيد على انه إجازة رسمية سيحصل عليها كافه الموظفين في القطاعين، وقد جاء في البيان الصادر عن الملك أن هذا اليوم إجازة اعتزاز بالجذور لهذه الدولة وارتباط وثيق بين مواطنيها لقادتها، وذلك منذ عهد الأمام محمد بن سعود رحمه الله عليه قبل ثلاثة القانون وبداية تأسيس الدولة في منتصف سنة 1139 هجريه الموافق 1727 ميلادية.

وقد استمرت هذه الدولة الأولي حتى عام 1818 ميلاديه التي كانت تتخذ الدرعية عاصمة لها وكان الدستور القران الكريم وكانت تمشي علي سنه الرسول محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام) وما قدمته من الوحدة والأمن والأمان في الجزيرة العربية وذلك بعد التشدد والقلق وعدم الاستقرار الذي كان سائد بين هذه الشعوب السُّعُودية.

استعادة الدولة السعودية

لقد قام الأمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في عام 1240 هجريا الموافق سنه 1824 ميلادية السعادة تأسيس دولة ثانية سعودي وكان في الدولة الثانية حتى عام 1309 هجرية الموافق عام 1891 ميلادية وقد قام بعد عشر سنوات من تأسيسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في تأسيس الدولة السُّعُودية الثالثة وذلك كان في عام 1319 هجرية الموافق عام 1902 ميلادية وقد قام بتوحيدها، وقاموا بإطلاق اسم المملكة العربية السُّعُودية عليها واستمر أولاده بعد ذلك في الحفاظ عليها وتطويرها وتعزيزها.

وقام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بإصدار الأمر الملكي باحتفاظ يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير شباط 22/2 من كل عام إجازة رسمية خاصه بالقطاعين العام والخاص تعزيزاً و احتفال بيوم التأسيس للمملكة العربية السُّعُودية والذي تم تأسيسها في اليوم الثاني والعشرون من شهر فبراير عام 1927 ميلادية وينتظر الشعب السعودي هذا اليوم يوم التأسيس الوطني الذي يقام فيه الاحتفالات الوطنية الذي يتبادل فيه الشعب التهاني والاحتفال تخليداً وتمجيداً لأجدادهم أصحاب الفضل في تأسيس دولهم.