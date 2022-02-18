نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة من الموارد البشرية قبل نزول الضمان الاجتماعي المطور بيومين للمستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشرة سارة لجميع الأشخاص المقبولين ضمن دعم الضمان الاجتماعي المطور، حيث حرصت الموارد البشرية على إعطاء كل ذي حق حقه من المشمولين والذين تم العمل على اختيارهم داخل حيز الضمان، وإليك الآن التفاصيل المكملة حول الأمر خلال هذه الفقرات.

الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور هو نظام تم العمل على إنشائه من أجل استهداف المواطنين والأسر الأشد احتياجًا للحصول على الدعم المادي من أجل تحسين الحالة الاجتماعية والمعيشية الجيدة التي تتلاءم مع المواطنين السعوديين بشكل كبير، وتم تقديم العديد من عروض العمل حتى يتمكن رب المنزل من إعالة أسرته بشكل كامل.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

دائمًا ما تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على القيام بالإعلان عن موعد صرف الدعم، حيث يتم صرف على موعدين الأولى للأشخاص المشمولين ضمن الضمان الاجتماعي القديم وآخرين من المقبولين داخل المطور، وتم التعرف على موعد الصرف حيث سيتم وضع الرواتب المحسوبة في اليوم 20 من كل شهر ميلادي.

بشرى سارة استثناء الحصول على راتب الشهرين

حرص سفير الضمان الاجتماعي عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق تويتر على القيام بتبشير المواطنين الذين لم يحصلوا على راتب الضمان الاجتماعي المطور للشهر الماضي، فيمكنهم هذا الشهر الحصول على ضعف الراتب أي راتب الشهر الفائت وراتب هذا الشهر داخل حسابه البنكي، وهذا إذا كان من بين الأشخاص المؤهلين والمقبولين بالفعل داخل الضمان لكن حدثت مشكلة في الحساب البنكي المضاف بالإضافة إلى وجود عطل في تحديد الحساب البنكي عبر الموقع الإلكتروني للضمان.

سلم معاشات الضمان الاجتماعي المطور

سنحرص الآن على القيام بعرض سلم رواتب معاش الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم البدء في صرفه منذ شهر يناير الماضي من العام الميلادي 2022م، وإليك الآن هذه الرواتب.

عدد الأفراد المستفيدين الراتب الشهري فرد واحد 1256 ريال سعودي فردين 1925 ريال سعودي ثلاث أفراد 2570 ريال سعودي أربع أفراد 3216 ريال سعودي خمس أفراد 3886 ريال سعودي ستة أفراد 4555 ريال سعودي سبعة أفراد 5234 ريال سعودي

أخطاء سحب الطلب وأنت مؤهل

يجب أن تعرف أنه من الخطأ أن تقوم بسحب طلبك للحصول على المعاش وأنت من الأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم الشهري الآتي من الوزارة، ويمكنك أن تقوم بحل المشكلة الخاصة بحسابك البنكي بسهولة خلال أيام فقط.

كما يجب أن تعلم أنه في حال قيامك بسحب طلبك فعليك أن تقوم بالعمل على تقديم طلب من جديد وتنتظر لمدة 90 يوم حتى تتم دراسة أوراقك من جديد وهذا كله بسبب القيام بحسب طلبك بالخطأ.