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عمر شويل - جدة متى ليلة الإسراء والمعراج 2022 في السعودية ، من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها الملايين الإسلامي في العالم أجمع هي ليلة الإسراء والمعراج والتي قام فيها رسولنا الكريم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) برحلته المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك والذي صعد فيها إلي السماء العلا، يرحب جميع السلمين بهذا اليوم وينتظرون إليه من كل عام، وسوف نتعرف اليوم من خلال هذا المقال علي موقع ثقفني علي تاريخ ليلة الإسراء والمعراج بالإضافة إلي الكثير من المعلومات عن هذه الليلة المباركة.

متى ليلة الإسراء والمعراج 2022

ينتظر المسلمين في بقاع العالم يوم من أهم وأعظم المناسبات الدينية وهو ليلة الإسراء والمعراج والتي ستكون بداية من مغرب في التاريخ الموافق السابع والعشرين من شهر فبراير (شباط) 27/2/2022م ، والموافق للتاريخ الهجري في السادس والعشرين (26) من شهر رجب 26/7/1443ه‍.

ما هي ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج التي تم ذكرها في القرآن الكريم هي تعد من المعجزات التي كتبها الله سبحانه وتعالي على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) بأن اصطفاه وكرمه بها من بين جميع الأنبياء والمرسلين، وقد تم فيها لقاء أنبياء الله ورسله جميعاً وتلك الليلة فرضت على المسلمين الصلاة والتي كانت خمسون 50 صلاة في اليوم ولكن الله بلطفه علينا استجاب لرغبة سيدنا محمد صلوات الله عليه وأمرنا بأن تكون خمس صلوات فقط في اليوم، وتعتبر هذه معجزه من معجزات الله سبحانه وتعالى لنبينا المصطفى.

وينتظر جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم هذه الليلة للاحتفال بها كل علي طريقته الخاصة ويبدأ كلاً منهم في التهاني والتبريكات لبعضهم البعض ابتهاجاً وتعظيما لهذه الليلة المباركة متمنيين لبعضهم كل الخير والبركات.

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

يتم التحضير للاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بين المسلمين بإقامة الندوات الدينية والثقافية والاجتماعية ويتم إقامة مسابقات إلقاء الشعر الديني وقراءة القرآن الكريم في الندوات الخاصة بهذه المناسبة وتقديم هدايا مالية وعينيه لحفظة القرآن الكريم من الكبار والصغار والشباب وذلك من الجنسين تشجيعا لهم ولمهارتهم في ترتيل آيات القرآن الكريم.

كما يقوم المسلمين في جميع أنحاء العالم بانتظار هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج كي يتقرب كل شخص من الله سبحانه وتعالى كيفما يشاء ويظل يردد بعض الأدعية المريحة للقلب والنفس والتي تزيد من الإحساس برضا الله عليه وتقربا وتذللا وخشوعاً، حيث يستغل كل شخص هذا اليوم لكي يجدد تقربه إلي الله ويحاول التقرب بأشكال كثيرة أخري غير الدعاء كالصلاة وقراءة القرآن.

بهذا نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يتعلق بتاريخ ليلة الإسراء والمعراج وبعض مظاهر احتفال المسلمين بها، بالإضافة إلي تعريف ماهي ليلة الإسراء والمعراج ولماذا يحبها وينتظرها المسلمين.