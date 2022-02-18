وزارة العدل تكشف عن أبرز الخدمات التي تقدمها منصة تراضي

تقدم منصة تراضي التابعة لوزارة العدل السعودية عدد من الخدمات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة، خاصةً فيما يتعلق باستقبال طلبات الصلح المنشأة في تراضي أو المُحال إليها، كما تستقبل تلك المنصة أيضًا إحالة الطلب إلى مصلحين مختصين، أما فيما يتعلق بالجزئية الأهم هي عقد جلسة الصلح بين الطرفين، كما تهتم المنصة أيضًا بإنشاء وثيقة الصلح ومراجعة واعتماد وثيقة الصلح من مركز المصالحة.

خدمات منصة تراضي

كما تقدم منصة تراضي أيضًا اعتماد الوثيقة من قبل الأطراف وإصدار الوثيقة بسند تنفيذي، مع استقبال جميع جلسات الصلح، مع الأخذ في الاعتبار إنه لا يمكن حدوث فرقة بين الزوجين أيًا كان المتقدم للانفصال سواء الطلاق أو الخلع دون الإحالة للمصالحة والتسجيل عبر المنصة، ووفقًا لتصريحات عدد من الخبراء فإنه إذا لم يحدث الصلح، يتم تحويل الحالة إلى المصالحة في القضايا التابعة للفرقة مثل النفقة والحضانة والزيارة، في حين متاح جميع حالات الصلح بين الأزواج المتخاصمين التي وصلت إلى عدد 90 ألف حالة في 3 شهور فقط.

وطلبات التنفيذ عبر ناجز

ومن ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أنه أطلقت مؤخرًا خدمة التقرير المالي لطلبات التنفيذ عبر بوابة ناجز الخدمية التابعة للوزارة أيضًا، من أجل تعزيز ودعم قطاع الأعمال والشركات والأفراد بهدف:

تمكينهم من معرفة الحركات المالية الواردة لحساباتهم البنكية.

معرفة تفاصيل تلك الحركات وقيمتها تفاصيلها.

إمكانية طباعة التقارير المالية.

تحسين تجربة المستفيد.

توفير العديد من الخيارات للاستعلام عن الحوالات المالية.

إمكانية البحث عن الحوالات برقم الطلب أو الهوية أو تاريخ الحوالة.

توثيق رحلة الحوالات المالية الواردة بشكل دقيق.

وفي الفترة الأخيرة عملت منصة ناجز على تعزيز ودعم قطاع الأعمال والشركات من خلال التوسع في تقديم العديد من الخيارات المختلفة، وتحديدًا من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية على الرابط الرسمي لها، ومن ثم اختيار خدمات التنفيذ ثم استعراض التقرير المالي لتظهر جميع تفاصيل الحوالات المالية لطلبات التنفيذ الخاصة بالمستفيد مع العديد من الخيارات.