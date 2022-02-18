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عمر شويل - جدة تعتبر خدمة الاستعلام بالسجل المدني عن رصيد مستفيد أنها خدمة إلكترونية وفرتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين الذين يستفيدوا من الضمان الاجتماعي وقد وفرت الخدمة الاستعلام عن الراتب للمتقاعد بالسجل المدني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهذه هي طريقة الاستعلام عن رصيد مستفيد بالسجل المدني والتعرف على الخدمات الإلكترونية من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية.

نظام التأمينات التقاعدي في المملكة العربية السعودية

تم أنشاء مصلحة المعاشات للمتقاعدين وذلك بعد صدور نظام التقاعد في 1364 هجري المادة 8 لنظام التقاعد بالمرسوم الملكي رقم 271 / 1/ 21 بتاريخ 28 / 1/ 1378 هجري وهي تدير شئون المتقاعدين من العاملين العسكرين والمدنين وقد أنشأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمرسوم ملكي

رقم م /22 بتاريخ 6 / 9 / 1969 ميلادية وطبقت في شهر المحرم عام 1393 هجرية وقد تم تطور الأنظمة والعمل على تحديثها بالشكل التالي:

نظام التقاعد العسكري عام 1380 هجري.

ثم نظام التقاعد المدني عام 1381 هجري.

ثم نظام التأمينات الاجتماعية عام 1391 هجري.

نظام التقاعد العسكري عام 1395 هجري.

ثم فرع المخاطر المهنية عام 1402 هجري.

نظام التأمينات الاجتماعية عام 1422 هجري.

ثم نظام التأمين عن أعطال العمل عام 1435 هجري.

طريقة الاستعلام بالسجل المدني عن رصيد مستفيد في السعودية

وفرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حدمة الاستعلام عن رصيد مستفيد وذلك للمستحقات التأمينية خدمة إلكترونية وهي تابعة لنظام التقاعد حيث توفر التحقق من المستحقات التأمينية له والتي لم يتم صرفها لدى المؤسسة ويستطيع المستفيد الاستعلام والبحث في وسائل موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن رصيد مستفيد برقم السجل المدني

وفرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن رصيد مستفيد وذلك برقم السجل المدني بالطرق التالية:

الذهاب إلى موقع تسوية مستحقات متقاعد.

ثم كتابة رقم السجل.

ثم إدخال رمز التحقق.

التأكد أن جميع البيانات صحيحة.

ثم النقر على مفتاح استعلام.

ثم يتم النقل إلى صفحة أخرى لتعبئة جميع البيانات والتي تحتوي على:

الجنس ذكر أو انثي.

ثم الخدمة المطلوبة.

كتابة أخر راتب.

ثم أسباب ترك الخدمة.

المدة التي خدمها المستفيد في العمل.

ثم كتابة رمز التحقق.

الضغط على مفتاح عرض.

ثم تظهر المعلومات عن الراتب وميعاد الصرف للمستفيد.

طريقة الاستعلام عن رصيد مستفيد برقم الهوية الوطنية

وفرت هيئة التأمينات خدمة الاستعلام عن رصيد مستفيد برقم الهوية الوطنية من خلال الموقع الرسمي لها وهي كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للتأمينات.

النقر على خدمة التحقق.

ثم خدمة الاستعلام.

ثم البحث برقم الهوية الوطنية.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

ثم كتابة رمز التحقق.

ثم النقر على تحقق.

الاستعلام عن راتب التقاعد

وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة الاستعلام عن راتب التقاعد لعام 1443 هجرياً وهي كالتالي:

الذهاب للاستعلام.

أدخال رقم الهوية.

ثم أدخال رمز التحقق.

الضغط على مفتاح استعلام.

ثم التعرف على الراتب التقاعدي

طريقة التسجيل في المؤسسة للتقاعد

الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتسجيل.

ثم ملئ النموذج بالطريقة التالية.

رقم الهوية للمستفيد.

تاريخ الميلاد.

كتابة كلمة المرور.

ثم التأكيد على كلمة المرور.

رقم الجوال.

ثم الموافقة على الشروط.

وسيتم إرسال رسالة نصية على جوال المستفيد لتأكيد التسجيل.

ونكون بذلك قد تعرفنا على جميع المعلومات المطلوبة للمواطن لمعرفة نظام التقاعد في المملكة والاستعلام بالسجل المدني ورقم الهوية الوطنية عن رصيد مستفيد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك معرفة طريقة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات للمتقاعدين.