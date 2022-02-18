نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية 1443 gosi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية 1443 عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية gosi.gov.sa من أهم وأبرز الموضوعات التي يبحث عنها كافة مواطني المملكة العربية السعودية وخاصة المشتركين بالتأمينات، حيث أتاحت المؤسسة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها كمعرفة فوائد التأمين والاستعلام عن وجود مستحقات تأمينية وكذلك الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات وطباعة شهادة التأمينات الاجتماعية بسهولة ويسر وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، لذلك ستعرف في حيثيات هذا المقال على رابط وطريقة الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية 1443.

الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية 1443

دائماً ما تسعى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها عملائها، حيث قامت بإطلاق موقع إلكتروني يضم كافة الخدمات الخاصة بالتأمين وبذلك أصبح بإمكان كافة المواطنين الحصول على الخدمة التي يرغب بها عبر اتباع خطوات إلكترونية بسيطة بدون الحاجة للذهاب إلى مكتب التأمينات، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030.

كما تعتبر خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية من أهم الخدمات التي قامت المؤسسة بتوفيرها عبر الموقع الرسمي الخاص بها، فما على المواطن الذي يرغب في التعرف على مستحقاته التأمينية سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ الخدمات ” الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية.

” الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية. ثم قم لاختيار خدمة “ التحقق السريع “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب جديد خاص بخدمات التحقق السريع قم بالنقر على أيقونة “ مستحقات تأمينية “.

“. بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها وهي (رقم الهوية الوطنية – رمز التحقق).

وأخيراً قم بالضغط على زر “تحقق“.

سيتم فتح صفحة جديدة بها كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بمستحقاتك التأمينية.

الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

كثيراً ما يرغب العديد من المواطنين في التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ومدة الاشتراك لذلك قامت المؤسسة بتوفير طريقة تمكن المستفيدين من الاستعلام عن حقوق التأمين الخاصة بهم وتتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية بفتح الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي سبق ذكره في الفقرة السابقة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ تسجيل الدخول “، ومن ثم القيام بتعبئة بيانات الدخول والضغط على زر “ تسجيل “.

“، ومن ثم القيام بتعبئة بيانات الدخول والضغط على زر “ “. عند الانتهاء من التسجيل قم بفتح أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “، ومنها قم باختيار خدمة “ التحقق من الاشتراك “.

“، ومنها قم باختيار خدمة “ “. ثم قم باختيار أيقونة “ التأمين أونلاين “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال البيانات قم بإدخالها كاملة بشكل دقيق.

وأخيراً قم بالضغط على زر “استعلام“.

رقم التأمينات الاجتماعية المجاني 2022

قامت المؤسسة بتوفير رقم مجاني خاص للرد على الشكاوى والمقترحات التي يقدمها المواطنون والرقم هو: 800-124-3344، ويتم استقبال مكالمات المواطنين من الأحد – الخميس من الساعة ٨ صباحاً وحتى ٤ مساءاً.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية 1443، كما تعرفنا على طريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، طريقة التواصل مع خدمة عملاء المؤسسة العامة للتأمينات.