تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، يقدم من منصة سلفة المشتهرة بتقدم افضل تمويل شخصي متساهل بالمملكة العربية السعودية، وكذل متاح لجميع المواطنين الموظفين سواء الذين يعملون بالقطاع العام أو العاملين بالقطاع الخاص ولا يتطلب الي تحويل الراتب وبدون كفيل، وكذلك يقدم التمويل اسلامي، إذا انه متفق مع أحكام الشريعة الاسلامية، كما ان التمويل يمتاز بأنه فوري، يحق للعميل الحصول عليه خلال دقائق عند التقديم إذا توافره جميع المستندات المطلوبة عند التقديم، ومن خلال مقالنا هذا، سوف نتحدث عن اهم المزايا التي يمتلكها تمويل سلفة النقدي، كما أننا سوف نوضح جميع الشروط التي يتطلب الموافقة عليها عند رغبة العميل في التقديم علي التمويل الشخصي.

تمويل شخصي سريع لجميع المواطنين بالمملكة السعودية

يحتوي التمويل علي الكثير من المزايا الهامة التي يبحث عنها المواطنون، حيث يقدم التمويل من منصة سلفة الالكترونية بمزايا هامة تسهل علي المواطنون الحصول علي التمويل الشخصي، والتي تكون هذه المزايا:

يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية. التمويل يقدم بدون تحويل الراتب. يصل التمويل بقيمة 5000 ريال سعودي كحد ادني. التمويل مقدم بهامش ربح تنافسي. متاح التمويل للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي الخاص أو القطاع الحكومي العام.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي

حدد منصة سلفة الالكترونية بعض الشروط التي يجب اتبعها عند التقديم والموافقة عليها، ومن خلال هذه الفقرة سوف نوضح جميع شروط التمويل.