طريقة التسجيل في اختبارات قياس يبحث عنها عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة. حيث أنه امتحان القبول القياسي للجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية. وذلك يكون بالتزامن من اختبارات القدرات 1433 في الموعد المحدد . كما يعتبر أحد الاختبارات التي سيجريها الطلاب لتحديد مستقبلهم. وبالتالي يتلهف الطلاب على معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر.

طريقة التسجيل في اختبارات قياس

يتمكن كل طالب من التعرف على طريقة التسجيل في اختبارات قياس، وذلك من خلال عدد من الخطوات الهامة، حيث يكون من بينها كل من:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لاختبارات قياس (المركز الوطني للقياس والتقويم ) .

بعد ذلك، يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية.

حيث تتم عملية تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور.

ثم انقر فوق رمز (لست روبوتًا) للتأكد من صحة عملية تسجيل الدخول.

في هذه المرحلة، يعرض الطالب الخيارات المتاحة ثم يحدد الخيار (الامتحانات المتاحة للتسجيل).

بعد ذلك، انقر فوق الخيار (اختبارات القدرة العامة).

ثم يتم تحديد نوع الاختبار سواء أكان اختبارًا إلكترونيًا أم اختبارًا ورقيًا.

كما يجب أن يحدد الطالب الموعد التالي لاختبار القدرات.

خلال هذه الخطوة، يقوم الطالب بمراجعة جميع البيانات المتعلقة بعملية الحجز التي تم إدخالها مسبقًا للتأكد من صحتها.

وفي النهاية، يتم دفع رسوم اختبار القدرات.

طريقة الحصول على رقم اشتراك الطالب في اختبارات قياس 1443

بعد اتباع الطالب طريقة التسجيل في اختبارات قياس، يمكن للطالب الحصول على رقم اشتراك في الاختبار فور الانتهاء من عملية التسجيل.

حيث أن رقم الاشتراك هو رقم الملف الشخصي للطالب عبر الموقع.

وبالتالي يتمكن من خلاله الدخول إلى موقع مسار في أي وقت ومن ثم التسجيل في أي من الاختبارات التي يرغب في التقدم لها. وكذلك معرفة نتائج الاختبار.

والجدير بالذكر، أن موقع مسار يوفر أيضًا للمدرسين فرصة التسجيل في اختبارات الكفاءة من أجل إجراء سلسلة من الاختبارات.

موعد التسجيل في اختبارات قياس

عند الإنتهاء من طريقة التسجيل في اختبارات قياس، يكون تاريخ التسجيل في اختبار القدرات 1443 بالفعل للشباب والفتيات على النحو التالي: