إصدار إجازة إلكترونية منصة صحة

إصدار إجازة إلكترونية، حيث يتوفر نظام جديد خاص بالإجازات المرضية الإلكترونية، حيث يوجد ربط مميز بين عدد من الجهات ذات الصلة والتي تتمثل في كل من وزارة الصحة بالإضافة الي وزارة الداخلية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وكذلك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعمل جميع الجهات علي تسهيل عملية التواصل بين جميع أطراف الإجازة المرضية، وتتمثل هذه الأطراف بين كل من جهة العمل وبين الموظف المريض وبين الجهة الصحية التي تعمل علي إصدار التقرير الطبي، ويستطيع جميع الموظفون الحصول علي الإجازة المرضية بشكل إلكتروني من خلال منصة صحة التابعة لوزارة الصحة، واليكم رابط إصدار إجازة إلكترونية.

إصدار إجازة إلكترونية

تم تحديد عدد من الخطوات التي يتم من خلالها يتم إصدار الإجازة الإلكترونية لجميع الأفراد الراغبين في ذلك، واليكم الخطوات:

يجب الدخول علي منصة المنشأة الصحية التالية: منصة صحة.

ثم اختيار النقر علي قسم الخدمات الإلكترونية بالمنصة.

تحدد النقر علي خدمة التقارير الطبية.

الضغط علي الخدمة الفرعية المرتبطة بالإجازات المرضية.

يجب تسجيل بعض المعلومات والبيانات التي تخص طالب الخدمة، والتأكد من تسجيها بطريقة صحيحة مع التحقق من هذه البيانات واسترجاعها بشكل إلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية من خلال “خدمة التحقق من الهوية الخاصة بالمواطن أو المقيم”.

إدراج بيانات الإجازة المرضية وفق التوصية الخاصة بالطبيب.

النقر علي إرسال الطلب تحت مراجعة المنصة.

يقوم المدقق بمراجعة الطلب، وعند الموافقة يتم مشاركة تقرير الإجازة إلكترونياً مع خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوضيح ذلك بإرسال رسالة.

الاستعلام عن إجازة مرضية

يتوفر الاستعلام عن الإجازات المرضية الخاصة بالموظف أو الموظفة من خلال خدمات منصة صحة، علي أن يتم الاستعلام بهذه الخطوات: