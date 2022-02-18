التمويل الشخصي للأفراد عبر البنك السعودي بشروط ميسرة

يقدم البنك السعودي للاستثمار التمويل الشخصي للأفراد، بشروط بسيطة وميسرة ، حيث يتم توزيعها على جميع المقيمين في المملكة. مع بعض الخصائص والمزايا الهامة ، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى من أجل الحصول على التمويل الشخصي، فيما يلي مزايا المنتج مضاف إليها الشروط والتسجيل عليه والفئات المشمولة.

التمويل الشخصي للأفراد

التمويل الشخصي الجديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد رسميًا من قبل مجلس إدارة البنك الشرعي

الجديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد رسميًا من قبل مجلس إدارة البنك الشرعي يمكن إعادة التمويل إذا تم سداد نسبة مئوية من التمويل السابق

يقدم تمويلًا إضافيًا من البنوك الاستثمارية السعودية يمكن للعملاء الحصول عليه بعد رفع الوظيفة

تمويل شخصي بدون كفيل

يمكن للمقيمين الحصول بسرعة على مبلغ التمويل في نفس اليوم

إمكانية الإعفاء من الديون في حالة الوفاة أو المرض الخطير مثل العجز الكلي – لا قدر الله.

مزايا تمويل البنك السعودي

تتراوح قيمة القروض الشخصية من البنك السعودي للاستثمار بين 50،000 و 500،000 ريال سعودي. هذا بالنسبة للمقيمين

فترة سداد أقساط لا تزيد عن خمس سنوات

يوفر خيار تحويل الديون عروض تمويل من البنك السعودي للاستثمار.

رابط الحصول على منتج تمويل الأفراد للمقيمين

يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى تمويل البنك السعودي للاستثمار وطلب رسالة إخبارية من خلال إحدى أدوات الاتصال في صفحة البنك السعودي للاستثمار .

البنك السعودي للاستثمار وطلب رسالة إخبارية من خلال إحدى أدوات الاتصال في صفحة . بعد ذلك يطلب البنك بعض المستندات الشخصية موضحة كالتالي:

خطاب تعريف من جهة العمل يوضح البدل والراتب الأساسي وتاريخ التقديم وتاريخ بدء العمل وقيمة المستحقات عند نهاية الخدمة

يجب إحضار نسخة من تصريح الإقامة ، إذا كان ساري المفعول ، نسخة من جواز السفر

كما يجب تفعيلها وختمها من قبل موظفي البنك بعد مراجعة النسخة الأصلية

أكمل نموذج طلب مساعدة المقيمين

إحضار خطاب تحويل رواتب مع المستحقات المالية وإنهاء الخدمة وتاريخ بدء التحويل وتصنيف الجهة في وزارة العمل من خلال برنامج نطاقات ورقم حساب الرواتب والتوقيع النهائي.

يجب أيضًا ختم كشوف الحساب للأشهر الثلاثة الماضية من قبل البنك السابق

أخيرًا ، تقديم خطاب تخليص من البنك ، بشرط أن يكون ساري المفعول.

شروط الحصول على تمويل المقيمين