مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثاني في السعودية بجميع المراحل الدراسية 1443

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حدّدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثاني في السعودية بجميع المراحل الدراسية 1443هـ، وذلك لتنظم الإدارات التعليمية المختلفة الجداول الخاصة بها، التي تراعي أعداد الطّلاب والطالبات والإجازات في جميع المدارس والجامعات، فيما يأتي ذلك في ظل اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني، ليتبقى فصلا دراسيا واحدا على انتهاء العام الدراسي الذي شهد نظامًا جديدًا يعتمد لأول مراة في المملكة على ثلاثة فصول دراسية وليس فصلين فقط.
مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثاني في السعودية بجميع المراحل 1443
وننشر مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثاني في السعودية بجميع المراحل الدراسية 1443هـ، خدمة للطلاب والطالبات والمعلمين في جميع أنحاء المملكة، والتي تأتي على النحو التالي:
- بدء الاختبارات للمواد العملية والشفهية والتقويم التكويني 26 رجب 1443 الموافق 27 فبراير 2022.
- وتبدأ الاختبارات التحريرية في 3 شعبان 1443 الموافق 6 مارس 2022.
- أمّا نهاية الامتحانات التحريرية سيكون يوم الخميس الموافق 7 شعبان 1443 الموافق يوم 10 مارس 2022.
إجراءات الاختبارات النهائية للترم الثاني 1443
وأعلنت وزارة التعليم السعودية، إجراءات وشكل الاختبارات النهائية للترم الثاني في السعودية 1443، وهي كالتالي:
- الاختبارات الشفيهّة والعمليّة تكون خلال أيام الدراسة.
- والاختبارات التحريريّة تكون حضوريًّا.
- تقسيم الطلاب لعددٍ من المجموعات خلال اليوم.
- إجراء الاختبارات في جلسة واحدة ولا تزيد على مادتين.
جدول التقويم الدراسي في السعودية 1443
وكانت وزارة التعليم في المملكة قد أصدرت جدول التقويم الدراسي الذي يوضح الخُطّة الزّمنية لجميع المدارس والجامعات، وهو على النحو التالي:
|الحدث
|الموعد
|بداية الفصل الدراسي الأول
|يوم الأحد 21 محرم 1443 الموافق 29 أغسطس 2021.
|إجازة اليوم الوطني
|يومي الأربعاء والخميس 15 و16 صفر لعام 1443 الموافق 22 و23 سبتمبر 2021.
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يومي الأحد والإثنين 11 و12 الأول لعام 1443 الموافق 17 و18 أكتوبر 2021.
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يوم الخميس 29 ربيع الأول لعام 1443 الموافق 4 نوفمبر 2021.
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|في نهاية دوام يوم الخميس 20 ربيع الآخر الموافق 25 نوفمبر لعام 2021.
|بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني
|يوم الأحد 1 جمادى الأولى لعام 1443 الموافق 5 من ديسمبر لعام 2021 .
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يوم الأحد 15 من جمادى الأولى لعام 1443 الموافق 19 ديسمبر 2021.
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 3 جمادى الآخرة لعام 1443 الموافق 6 يناير لعام 2022.
|بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|يوم الأحد 13 جمادى الآخرة لعام 1443 الموافق 16 يناير لعام 2022.
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يومي الأربعاء والخميس 1 و2 شهر رجب لعام 1443 الموافق ليومي 2 و 3 فبراير لعام 2022.
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يومي الأربعاء والخميس 22 و23 رجب لعام 1443 الموافق 23 و24 فبراير لعام 2022 .
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|نهاية دوام يوم الخميس 7 شعبان لعام 1443 الموافق 10 مارس 2022.
|بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثالث
|يوم الأحد 17 شعبان لعام 1443 الموافق 20 مارس لعام 2022.
|بداية إجازة عيد الفطر
|بنهاية دوام يوم الإثنين الموافق 24 رمضان 1443 الموافق 25 أبريل لعام 2022.
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|يوم الأحد 7 شوال الموافق 8 مايو لعام 2022.
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يومي الأربعاء والخميس 24 و25 شوال لعام 1443 الموافق 25 و26 مايو 2022.
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يومي الأربعاء والخميس 16 و17 ذي القعدة الموافق 15 و16 يونيو 2022.
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|بنهاية دوام يوم الخميس 1 ذي الحجة الموافق 30 يونيو لعام 2022
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