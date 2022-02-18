نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري والميلادي وفعاليات يوم التأسيس في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالتاريخ الهجري والميلادي وسط ترقب لفعاليات يوم التأسيس المرتقبة خاصة بعد إقرار إجازة يوم التأسيس السعودي لتكون بشكل سنوي لكل الموظفين في القطاعين العام والخاص، وسط حالة من الإنتظار لفعاليات يوم التأسيس السعودي المرتقب خلال الفترة المقبلة.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري والميلادي

ننشر لكم موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري والميلادي لكل العاملين في السعودية:

من المرتقب الإحتفال بيوم إجازة يوم التأسيس السعودي:

إجازة يوم التأسيس السعودي القادمة: الثلاثاء 21/07/1443 هجريا.

إجازة يوم التأسيس السعودي بالميلادي: الثلاثاء 22 فبراير 2022.

فعاليات يوم التأسيس السعودي

من المنتظر أن تقام مجموعة من الفعاليات في يوم التأسيس السعودي في الرياض، حيث تقام مجموعة من الفعاليات يوم التأسيس السعودي والمقرر له يوم 22 من فبراير الجاري إحتفالا بيوم التأسيس السعودي وتبدأ الفعاليات بمسيرة البداية في وادي نمار.

تفاصيل مسيرة وادي نمار في يوم التأسيس السعودي

تقام مجموعة من الفعاليات في يوم التأسيس السعودي تبدأ بمسيرة وادي نمار وتحكي مجموعة من المشاهدة وتقدر بنحو 10 مشاهد والتي تحكي قصة ثلاثة قرون مضت بمشاركة 3500 مؤدي، ويستعرض أوبريت التأسيس الذي يقام 23 فبراير على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض ستي مجموعة من الأيقونات التاريخية والتي مر عليها 3 قرون من تأسيس الدولة السعودية.

عرض الضوء في يوم التأسيس السعودي

من المرتقب أن يقام في يوم التأسيس السعودي عرض الضوء، حيث تمزج اللوحات الفنية عشرين لعبة نارية وكذلك عروض الدرونز الجوية والمؤثرات الصوتية، هذا وتم تخصيص تقاطع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز مع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول من أجل الإستمتاع بمتابعة كل اللوحات الفنية.

فعاليات المجلس في يوم التأسيس السعودي

من المرتقب أن تقام في الفترة من 22 وحتى 24 فبراير الجاري فعاليات المجلس، والتي تقام وسط أجواء مليئة بكل معاني الثقافة حيث يوجد هناك ورش عمل وحوارات ونقاشات طويلة ومجموعة كبيرة من الجوانب الثقافية والتي ترتبط بالدولة السعودية الأولى.

ساحة العروض في يوم التأسيس السعودي

من المرتقب أن تقام ساحة العروض في يوم التأسيس السعودي على طريق الدائري الشرقي، حيث تقام فعالية نجناج وهو المكان الذي تعلو خلاله أصوات الباعة والمشترين، وتوجد هناك حركة كبيرة للأسواق الشعبية والأصالة خاصة في ظل الأزياء التقليدية، ومن المرتقب أن يقام معرض فني وندوات ثقافية متنوعة، كما يقام عرض للألعاب النارية وبرامج مختلفة تناسب الجميع.

فعالية نجناج في يوم التأسيس السعودي

تقام في الفترة من 22 وحتى 24 فبراير الجاري فعالية نجناج وذلك في مدن جدة والدمام والمدينة المنورة والطائف وحائل وعرعر وسكاكا وأبها والباحة ونجران وجازان وتبوك وبريدة وفعاليات أخرى ستقام من أجل إبراز الجانب التاريخي والثقافي للسعودية.