نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نيسان قشقاي 2021 تقسيط 600 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن عروض نيسان قشقاي 2021 Nissan Qashqai ضمن فئة تقسيط 600 ريال في السعودية فالأمر ليس بهذه السهولة إذ أن الحصول على سيارات اقساط اقل من 1000 ريال في السعودية يحتاج إلى مقارنة بين العديد من عروض تقسيط السيارات واختيار أحد عروض تمويل السيارات الجديدة التي تلبي احتياجاتك وفي نفس الوقت تقدم لك إمكانية سداد دفعة تملك في حدود 40 % من السعر مع إمكانية الحصول على تقسيط بدون مقدم وكذلك تقسيط بدون شروط لبعض الفئات المستهدفة من شركات السيارات والبنوك وشركات التمويل بوجه خاص.

مواصفات نيسان قشقاي 2021

تأتي نيسان قشقاي 2021 بمحرك تربو سعة 1.2 لتر 4 اسطوانات مع 16 صمامًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT أكسترونيك بنظام الدفع الأمامي للعجلات بقوة قصوى تصل إلى 117 حصانًا عند 4500 دورة في الدقيقة قادر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 190 نيوتن / متر عند 2000 دورة في الدقيقة والسيارة مزودة بخزان وقود سعة 65 لترًا كما أن مساحة التخزين الداخلية بها تصل إلى 430 لترًا مع حساسات خلفية وأمامية تساعد في ركن السيارة ونظام الفرامل الطارئة الذكي مع نظام التحذير قبل التصادم من الأمام وسقف بانوراما.

سعر نيسان قشقاي في السعودية

قبل الحديث عن عروض نيسان قشقاي في السعودية يجب أن نعرف أن هناك 3 طرز من نيسان قشقاي؛ هي قاشقاي تيكنا ميدنايت 2WD والتي يبدأ سعرها عند 112 ألف ريال تقريبًا أما الطراز الثاني فهو نيسان قاشقاي تيكنا 2WD والذي بدأ عند سعر 108 ألف ريال تقريبًا فيما يبدأ سعر الطراز الثالث من نيسان قشقاي أسينتا 2WD عند حوالي 100 ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة بواقع 15 % من سعر نيسان قاشقاي 2021.

تقسيط نيسان قشقاي 600 ريال في السعودية

يمكن بطبيعة الحال الحصول على نيسان قشقاي تقسيط 600 ريال في السعودية لأنها من ضمن السيارات التي يعتبر سعرها في المتناول سواء عند الشراء نقدًا أو عند التقسيط وللتقريب سوف نختار الموديل الثالث من نيسان قاشقاي وهو قشقاي أسينتا وذلك للتوضيح حيث هنا يجب أن نقوم بدفع قيمة الضريبة المضافة نقدًا بواقع 15 ألف ريال سيكون السعر في حدود 86 ألف ريال ثم اختيار التقسيط على 60 شهرًا أي 36 ألف ريال قيمة التقسيط والباقي وقدره 50 ألف ريال يتم تقسيمه ما بين الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة.

نيسان قشقاي 2022

يذكر أنه تم الإعلان عن بيع كافة النسخ المعروضة من نيسان قشقاي 2022 في العديد من دول العالم فيما يترقب الجميع نيسان قشقاي 2022 التي سيتم تزويدها بمحرك بنزين جديد رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر بشاحن توربيني ، ينتج 110 كيلوواط من الطاقة عند 5500 دورة في الدقيقة و 250 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1600 دورة في الدقيقة.